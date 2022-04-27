جدول مباريات اليوم الخميس 28 إبريل 2022 والقنوات الناقلة

تتواصل متعة كرة القدم كل يوم، ويوم الخميس 28 أبريل 2022 نحن على موعد مع العديد من المواجهات القوية، خاصة مع إقامة جولة الذهاب في الدور نصف النهائي من بطولتي الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي، بالإضافة إلى مباريات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا لمنطقة شرق القارة.

البداية من الدوري الأوروبي، حيث تقام مباراتي ذهاب نصف نهائي البطولة، حيث تجمع الأولى بين لايبزيج الألماني ورينجرز الاسكتلندي، والثانية بين وست هام الإنجليزي وآينتراخت فرانكفورت الألماني.

كما نشهد الخميس أيضًا إقامة مباراتي ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي، حيث يستضيف ليستر سيتي نظيره روما الإيطالي، ويلعب فينورد الهولندي أمام مارسيليا الفرنسي.

جدول مباريات دوري أبطال أوروبا 2021-22، والقنوات الناقلة

وبالانتقال إلى دوري أبطال آسيا، تتواصل الخميس منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لمنطقة شرق القارة، بإقامة أربع مباريات، أبرزها مواجهة فيسيل كوبي الياباني أمام شنجهاي الصيني.

وتقام الخميس أيضًا مباراة استثنائية في الدوري الإنجليزي، حيث يحل تشيلسي ضيفًا على مانشستر يونايتد، في مباراة مقدمة من الجولة 37 من البطولة.

وعربيًا، تتواصل الخميس منافسات الجولة 16 من الدوري المصري، حيث يلعب الزمالك أمام المصري في مباراة قوية.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 28 أبريل 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الخميس 28 أبريل 2022 "28-04-2022"

الدوري الأوروبي - نصف النهائي

المباراة الموعد القناة الناقلة لايبزيج - رينجرز 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD Xtra 1 وست هام - آينتراخت فرانكفورت 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 3 HD Premium

الدوري الإنجليزي - الجولة 37

المباراة الموعد القناة الناقلة مانشستر يونايتد - تشيلسي 20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports 1 HD Premium

دوري أبطال آسيا - دور المجموعات

المباراة الموعد القناة الناقلة يوكوهاما إف مارينوس - هوانغ آنه جيا لاي 14:00 السعودية، 13:00 مصر beIN Sports AFC HD فيسيل كوبي - شنجهاي 14:00 السعودية، 13:00 مصر beIN Sports AFC 1 HD سيدني إف سي - جيونبك 17:00 السعودية، 16:00 مصر beIN Sports AFC 1 HD تشينجراي يونايتد - كيتشي 17:00 السعودية، 16:00 مصر beIN Sports AFC HD

دوري المؤتمر الأوروبي - نصف النهائي

المباراة الموعد القناة الناقلة ليستر سيتي - روما 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 2 HD Premium فينورد - مارسيليا 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD Xtra 2

الدوري المصري - الجولة 16

المباراة الموعد القناة الناقلة الزمالك - المصري 21:30 مصر، 22:30 السعودية OnTime Sports

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