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Barcelona Athletic Bilbao(C)Getty Images
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جدول مباريات اليوم الخميس 27 أغسطس 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

القنوات الناقلة
الدوري الإسباني
دوري الدرجة الأولى السعودي للمحترفين
الدوري المصري الممتاز
تشيلسي ضد لوتون تاون
تشيلسي
لوتون تاون
كأس رابطة المحترفين
فيرينتسفاروشي ضد طرابزون سبور
فيرينتسفاروشي
طرابزون سبور
التصفيات المؤهلة للدوري الأوروبي

تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 27 أغسطس 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" مباريات اليوم في المباريات التي تشهد استمرار انطلاقة المنافسات الأوروبية والعربية لموسم 2026-2027.

ونسرد لكم مباريات اليوم الخميس 27 أغسطس 2026 حيث تستمر منافسات الجولة الأولى المؤجلة من الدوري الإسباني وتقام مباريات هامة لإقصائيات البطولات الأوروبية إافة إلى مباريات الدوري المصري ووري الدرجة الأولى السعودي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 27 أغسطس 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الخميس 27 أغسطس 2026؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري الدرجة الأولى السعودي 2026-2027.

بينما يمكن مشاهدة مباريات الدوري الإسباني وكأس الرابطة والدوري الأوروبي ودوري المؤتمر عبر تطبيق "TOD".

كما يمكن مشاهدة مباريات الدوري المصري عبر تطبيق أون سبورت ومنصات كورة بلس.

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جدول مباريات اليوم الخميس 27 أغسطس 2026 "27-08-2026"

الدوري الإسباني - الجولة 1

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
سيلتا فيجو - أوساسونا 21:30 السعودية، 22:30 الإماراتbeIN Sports 2محمد بركات
برشلونة - أتلتيك بيلباو22:00 السعودية، 23:00 الإماراتbeIN Sports 1خليل البلوشي

الدوري الأوروبي - إياب الملحق الإقصائي

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
فرينتسفاروشي - طرابزون سبور21:30 السعودية، 22:30 الإماراتOn Sport Plusمحمود أبو الركب

الدوري المصري - الجولة 2

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
مودرن سبورت - غزل المحلة 17:00 السعودية، 18:00 الإماراتON Sports PLUSمحمد الكواليني
المقاولون العرب - المصري 20:00 السعودية، 21:00 الإماراتON Sportsبلال علام
بيراميدز - أبو قير20:00 السعودية، 21:00 الإماراتON Sports MAXمؤمن حسن

كأس الرابطة الإنجليزية - الدور الثاني

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
تشيلسي - لوتون تاون 21:30 السعودية، 22:30 الإماراتbeIN Sports 3عامر الخوذيري
فولهام - ويمبلدون22:00 السعودية، 23:00 الإماراتbeIN Sports 4أحمد البلوشي

دوري الدرجة الأولى السعودي - الجولة 2

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
الجبلين - الجيل 19:20 السعودية، 20:20 الإماراتثمانية 1مشعل الشمري
جدة - النجمة 19:20 السعودية، 20:20 الإماراتثمانية 2محمد مصباح
الجندل - الصقر20:50 السعودية، 21:50 الإماراتثمانية 3ماهر المصطفى

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