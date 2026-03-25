أحمد مجدي

جدول مباريات اليوم الخميس 26 مارس 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا
تصفيات دوري الأمم الأوروبية - المسار الثالث
المباريات الودية

تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 26 مارس 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية.

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الخميس 26 مارس 2026، حيث تنطلق مباريات الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم 2026 إلى جانب تصفيات كأس آسيا وكأس أفريقيا ودوري الأمم الأوروبية في أبرز المباريات الدولية.

كذلك تقام مجموعة من مباريات ودية ينتظرها الجمهور العالمي أقواها مباراة البرازيل وفرنسا الودية.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 26 مارس 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الخميس 26 مارس 2026؟

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم 2026 ودوري الأمم الأوروبية وأبرز المباريات الودية، عبر تطبيق "TOD".

جدول مباريات اليوم الخميس 26 مارس 2026 "26-03-2026"

الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم - نصف النهائي

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
تركيا - رومانيا 20:00 السعودية، 21:00 الإماراتbeIN SPORTS 1علي محمد علي
إيطاليا - أيرلندا الشمالية 22:45 السعودية، 23:45 الإماراتbeIN SPORTS 1عصام الشوالي
أوكرانيا - السويد 22:45 السعودية، 23:45 الإماراتbeIN SPORTS 4حسن العيدروس
الدنمارك - مقدونيا الشمالية 22:45 السعودية، 23:45 الإماراتbeIN SPORTS 9محمد بركات
ويلز - البوسنة والهرسك 22:45 السعودية، 23:45 الإماراتbeIN SPORTS 2أحمد عبده
بولندا - ألبانيا 22:45 السعودية، 23:45 الإماراتbeIN SPORTS 3محمد فوزي
سلوفاكيا - كوسوفو 22:45 السعودية، 23:45 الإماراتbeIN SPORTS 8أحمد فؤاد
التشيك - أيرلندا22:45 السعودية، 23:45 الإماراتbeIN SPORTS 5محمد المبروكي

ملحق الدوري الأوروبي - ذهاب النهائي

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
جبل طارق - لاتفيا20:00 السعودية، 21:00 الإماراتbeIN SPORTS 2باسم الزير
مالطا - لوكسمبورج20:00 السعودية، 21:00 الإماراتbeIN SPORTS 3جواد بدة

تصفيات كأس آسيا - الجولة 5

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
أفغانستان - ميانمار13:00 السعودية، 14:00 الإماراتTOD

مباريات ودية - منتخبات

المباراةالموعدالقناة الناقلةالمعلق
البرازيل - فرنسا23:00 السعودية، 00:00 الإماراتأبو ظبي الرياضية 1عيسى الحربين

كأس الرابطة المصرية - ربع النهائي

المباراةالموعدالقناة الناقلةالمعلق
الجونة - المصري17:00 مصر، 18:00 السعوديةON Sport 1محمد الكواليني
زد - المقاولون العرب20:00 مصر، 21:00 السعوديةON Sport 1مؤمن حسن

