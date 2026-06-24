جدول مباريات اليوم الخميس 25 يونيو 2026 في كأس العالم ..القنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" مباريات اليوم في كأس العالم، أهم بطولة عالمية في اللعبة بلا أدنى شك.

ونسرد لكم مباريات اليوم الخميس 25 يونيو 2026، وتبدأ اسكتلندا والبرازيل والمغرب وهابتي، ثم تقام مباراتان لحساب المجموعة الأولى، ثم يحسم مصير المتأهل مع ألمانيا..

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 25 يونيو 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الخميس 25 يونيو 2026؟

يمكن متابعة مباريات كأس العالم عبر تطبيق TOD.

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جدول مباريات اليوم الخميس 25 يونيو 2026 "25-06-2026"

كأس العالم 2026 - الجولة الثانية