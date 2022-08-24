جدول مباريات اليوم الخميس 25 أغسطس 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 25 أغسطس 2022 في البطولات والدوريات الأوروبية والعربية، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

رغم انتهاء جولات الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، سيكون عشاق كرة القدم على موعد مع مبارياتٍ مثيرة اليوم الخميس 25 أغسطس 2022، حيث تتواصل متعة وإثارة كرة القدم.

وتنطلق الخميس منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري السعودي للمحترفين لموسم 2022-2023، وتعود إثارة الكرة السعودية من جديدة بانطلاق الموسم بإقامة مباراتين.

البداية ستكون بمواجهة تجمع بين الفيحاء وضمك، وهي المباراة التي يسعى فيها الفريقان إلى تحقيق الفوز من أجل انطلاقة مثالية للموسم.

وبعد ذلك، يحل نادي الهلال، بطل الموسم الماضي، ضيفًا على نادي الخليج، الصاعد حديثًا، وهي المباراة التي من المتوقع أن تكون مثيرة للغاية، بالنظر إلى رغبة الفريقين في الفوز.

جدول مباريات الدوري السعودي 2022-23، القنوات الناقلة والترتيب

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 25 أغسطس 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الخميس 25 أغسطس 2022 "25-08-2022"

الدوري السعودي للمحترفين - الجولة الأولى

المباراة الموعد القناة الناقلة الفيحاء - ضمك 19:05 السعودية، 18:05 مصر SSC - شاهد VIP الخليج - الهلال 21:00 السعودية، 20:00 مصر SSC - شاهد VIP

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