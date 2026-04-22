جدول مباريات اليوم الخميس 23 أبريل 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 23 أبريل 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الخميس 23 أبريل 2026؟

يمكن متابعة الدوري الإسباني عبر تطبيق TOD.

ويمكن متابعة دوري روشن عبر تطبيق "ثمانية"، ومشاهدة الدوري المصري عبر منصات كورة بلس.

شاهد البث المباشر في أي مكان بالعالم باستخدام Nord VPNاشترك الآن!

يمكن مشاهد البث المباشر لمبارايات إنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026 ومتابعة  ليونيل ميسي عبر تطبيق Apple TV.


شاهد مباريات إنتر ميامي عبر Apple TVاشترك الآن!

جدول مباريات اليوم الخميس 23 أبريل 2026 "23-04-2026"

دوري روشن - الجولة 29

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
النجمة - التعاون19:10 السعودية، 20:10 الإماراتثمانية
ضمك - الأخدود21:00 السعودية، 22:00 الإماراتثمانية

الدوري الإسباني - الجولة 33

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
ليفانتي - إشبيلية 20:00 السعودية، 21:00 الإماراتbeIN Sports 1عامر الخوذيري
رايو فاييكانو - إسبانيول 21:00 السعودية، 22:00 الإماراتbeIN Sports 2أحمد عبده
ريال أوفييدو - فياريال22:30 السعودية، 23:30 الإماراتbeIN Sports 1أحمد فؤاد

دوري أبطال الخليح - النهائي

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
الشباب - الريان18:45 السعودية، 19:45 الإماراتالعراقية الرياضيةعباس هادي

الدوري الأمريكي - الجولة 9

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
ريال سالت ليك - إنتر ميامي04:30 السعودية، 05:30 الإمارات Apple TV
 

الدوري المصري - الجولة 3 (مجموعة التتويج) - الجولة 6 (مجموعة الهبوط)

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
المقاولون العرب - الاتحاد17:00 مصر، 18:05 السعوديةON Sport MAXأيمن الكاشف
الزمالك - بيراميدز20:00 مصر، 21:00 السعوديةON Sport 1محمد الغازي
غزل المحلة - بتروجيت20:00 مصر، 21:00 السعوديةON Sport MAXمحمد الغياتي

