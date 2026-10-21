جدول مباريات اليوم الخميس 22 أكتوبر 2026 .. القنوات الناقلة والمعلقين

يشهد اليوم الخميس 22 أكتوبر 2026 إقامة مجموعة من المباريات القوية في دوري المؤتمر والدوري الأوروبي وكذلك دوري روشن السعودي.

وفي هذا التقرير، نستعرض معكم جدول مباريات اليوم الخميس 22 أكتوبر 2026، إلى جانب القنوات الناقلة لهذه المواجهات المرتقبة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الخميس 22 أكتوبر 2026؟

يمكن مشاهدة مباريات دوري المؤتمر الأوروبي والدوري الأوروبي عبر قنوات beIN SPORTS ، ولهواة البث المباشر، فإنّ تطبيق TOD TV هو الناقل الرسمي.

كما يمكن مشاهدة مباريات دوري روشن السعودي عبر قنوات ثمانية، ولهواة البث المباشر، فإنّ تطبيق ثمانية هو الناقل الرسمي.





جدول مباريات اليوم الخميس 22 أكتوبر 2026 "22-10-2026"

دوري روشن السعودي - الجولة 11

المباراة الموعد القنوات الناقلة الحزم - الفيحاء 16:40 السعودية، 17:40 الإمارات ثمانية الفتح - الشباب 17:45 السعودية، 18:45 الإمارات ثمانية الأهلي - الخليج 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات ثمانية





الدوري الأوروبي - الجولة 3

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق فرينتسفاروش - تورينسي 19:45 السعودية، 20:45 الإمارات beIN XTRA 3

دينامو زغرب - نيميخن 19:45 السعودية، 20:45 الإمارات beIN XTRA 2

شتورم جراتس - مارسيليا 19:45 السعودية، 20:45 الإمارات beIN SPORTS 2 سمير اليعقوبي ليج بوزنان - سندرلاند 19:45 السعودية، 20:45 الإمارات beIN SPORTS 4 عبدالله الغامدي أوفي كريت - باير ليفركوزن 19:45 السعودية، 20:45 الإمارات beIN XTRA 1 - أرارات أرمينيا - ألكمار 19:45 السعودية، 20:45 الإمارات beIN SPORTS 6 - يوفنتوس - رين 19:45 السعودية، 20:45 الإمارات beIN SPORTS 1 علي سعيد الكعبي أولمبياكوس - سبارتا براج 19:45 السعودية، 20:45 الإمارات beIN XTRA 3

فيكتوريا بلزن - ليفسكي 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN XTRA 6

سيلتك - سيلتا فيجو 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN SPORTS 6 باسم الزير بورنموث - ميلان 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN SPORTS 1 حغيظ دراجي سيليي - سالزبورج 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN XTRA 4 محمد المبروكي بياليستوك - أندرلخت 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN XTRA 5

نيقوسيا - بنفيكا 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN XTRA 1 أحمد فؤاد هوفنهايم - ليون 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN SPORTS 4 بكر علوان بشكتاش - كريستال بالاس 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN SPORTS 2 منتصر الأزهري ليلستروم - ريال سوسييداد 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN XTRA 2 محمد نضال

دوري المؤتمر الأوروبي - الجولة 2

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق كيرات - باناثينايكوس 19:45 السعودية، 20:45 الإمارات beIN SPORTS 2 أحمد البلوشي يابلونك - برايتون 19:45 السعودية، 20:45 الإمارات beIN SPORTS 5 جواد بدة نوردشيلاند - سيسكا صوفيا 19:45 السعودية، 20:45 الإمارات beIN XTRA 7 - ديسكالديز - كرايوفا 19:45 السعودية، 20:45 الإمارات TOD - زالجيريس - بران 19:45 السعودية، 20:45 الإمارات TOD - إيبيريا 1999 - ميالبي 19:45 السعودية، 20:45 الإمارات TOD - النجم الأحمر - كوبنهاجن 19:45 السعودية، 20:45 الإمارات beIN XTRA 6 - بافوس - ريجا 19:45 السعودية، 20:45 الإمارات beIN XTRA 5 - خيتافي - لوجانو 19:45 السعودية، 20:45 الإمارات beIN XTRA 4 محمد المبروكي طرابزون سبور - هارتس 19:45 السعودية، 20:45 الإمارات beIN SPORTS 3 عامر الخوذيري أوروس - إيجناتيا 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات TOD - ثون - هايدوك سبليت 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN XTRA 7 عبدالله الغامدي سبورتنج براجا - جينت 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات TOD

أياكس - أتالانتا 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN SPORTS 5 أحمد عبده موناكو - فرايبورج 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN SPORTS 3 حسن العيدروس ميتييلاند - سانت ترويدن 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات TOD - لينكولن ريد - تفينتي 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات TOD - بوراك - بالوسيور 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات TOD -





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