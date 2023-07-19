جدول مباريات اليوم الخميس 20 يوليو 2023 والقنوات الناقلة

أحمد مجدي
Cristiano Ronaldo - Al NassrAl Nassr Twitter
مباريات ودية - أندية

تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 20 يوليو 2023 في البطولات المختلفة والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم Goal النسخة العربية مباريات هذا اليوم الذي لن نتابع فيه سوى بعض المباريات الودية ضمن استعدادات الفرق للموسم الكروي الجديد، وذلك بسبب انتهاء أغلب المواسم الرياضية في جميع الدوريات الكبرى الأوروبية وأغلب الدوريات العربية أيضًا.

ونعرض لكم مباريات اليوم الخميس 20 يوليو 2023 حيث سنتابع مباراة النصر وبنفيكا، بجانب مواجهة بين تشيلسي وريكسهام وميلان ولوميزياني.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 20 يوليو 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الخميس 20 يوليو 2023 "20-07-2023"

مباريات ودية - استعدادات الأندية

المباراةالموعدالقناة الناقلة
النصر - بنفيكا22:30 مصر والسعوديةSSC Sports
تشيلسي - ريكسهام02:30 مصر والسعوديةOfficial Chelsea App
ميلان - لوميزياني18:00 مصر والسعوديةAC Milan App

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