جدول مباريات اليوم الخميس 19 مارس 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الخميس 19 مارس 2026، حيث تقام مواجهات قوية على المستوى العالمي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 19 مارس 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الخميس 19 مارس 2026؟

يمكن متابعة الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر عبر تطبيق TOD.

كما يتم نقل مباريات إنتر ميامي كأس أبطال الكونكاكاف 2025 عبر القناة الرسمية لاتحاد الكونكاكاف عبر "يوتيوب"..

جدول مباريات اليوم الخميس 19 مارس 2026 "19-03-2026"

الدوري الأوروبي - إياب دور الـ 16

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق فرايبورج - جينك 20:45 السعودية، 21:45 الإمارات beIN SPORT HD 8 أحمد عبده ليون - سيلتا فيجو 20:45 السعودية، 21:45 الإمارات beIN SPORT HD 2 محمد المبروكي ميتييلاند - نوتنجهام فورست 20:45 السعودية، 21:45 الإمارات beIN SPORT HD 3 أحمد فؤاد بورتو - شتوتجارت 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORT HD 3 جواد بدة روما - بولونيا 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORT HD 2 محمد بركات ريال بيتيس - باناثينايكوس 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORT HD 4 محمد فوزي أستون فيلا - ليل 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORT HD 1 علي محمد علي

دوري المؤتمر الأوروبي - إياب دور الـ 16

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق أيك لارناكا - كريستال بالاس 20:45 السعودية، 21:45 الإمارات beIN SPORT HD 4 نوفل باشي ماينز - سيجما 20:45 السعودية، 21:45 الإمارات beIN Xtra 1 باسم الزير راكوف تشيستوخوفا - فيورنتينا 20:45 السعودية، 21:45 الإمارات beIN SPORT HD 5 أحمد البلوشي أيك أثينا - سيليي 20:45 السعودية، 21:45 الإمارات beIN Xtra 2 منتصر الأزهري شاختار - ليج بوزنان 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN Xtra 1 محمد نضال رايو فاييكانو - سامسون سبور 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN Xtra 3 بكر علوان سبارتا براج - ألكمار 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORT HD 5 حسن العيدروس ستراسبورج - رييكا 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORT HD 8 محمد السعدي

كأس أبطال الكونكاكاف - إياب دور الـ 16