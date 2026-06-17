جدول مباريات اليوم الخميس 18 يونيو 2026 في كأس العالم ..القنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على مباريات اليوم الخميس 18 يونيو 2026 في كأس العالم والقنوات الناقلة وجدول المعلقين
يستعرض معكم "جول | Goal" مباريات اليوم في كأس العالم، أهم بطولة عالمية في اللعبة بلا أدنى شك.
ونسرد لكم مباريات اليوم الخميس 18 يونيو 2026، وفيه تقام مباريات هامة مثل غانا وبنما وأوزبكستان وكولومبيا وسويسرا والبوسنة والتشيك وجنوب أفريقيا.
وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 18 يونيو 2026 والقنوات الناقلة.
كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الخميس 18 يونيو 2026؟
يمكن متابعة مباريات كأس العالم عبر تطبيق TOD.
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جدول مباريات اليوم الخميس 18 يونيو 2026 "18-06-2026"
كأس العالم 2026 - الجولة الأولى والثانية
|المباراة
|الموعد
|القنوات الناقلة
|المعلق
|غانا - بنما
|02:00 السعودية، 03:00 الإمارات
|beIN 4K HDR
|محمد بركات
|beIN Max 1
|beIN Max 3
|أحمد عبده
|أوزبكستان - كولومبيا
|05:00 السعودية، 06:00 الإمارات
|beIN 4K HDR
|عامر الخوذيري
|beIN Max 2
|beIN Max 4
|نوفل باشي
|التشيك - جنوب أفريقيا
|19:00 السعودية، 22:00 الإمارات
|beIN 4K HDR
|علي محمد علي
|beIN Max 1
|beIN Max 3
|باسم الزير
|سويسرا - البوسنة والهرسك
|22:00 السعودية، 23:00 الإمارات
|beIN 4K HDR
|أحمد البلوشي
|beIN Max 2
|beIN Max 4
|محمد المبروكي