جدول مباريات اليوم الخميس 18 يناير 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

أحمد مجدي
Mohamed Salah Egypt Mozambique Getty
كأس آسياكأس أمم إفريقياكأس ملك اسبانياكأس إيطاليا 2

تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 18 يناير 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه أكثر من مباراة قوية وهامة في العام الجديد.

ونسرد لكم مباريات اليوم الخميس 18 يناير 2024 حيث تستمر بطولة كأس أمم آسيا، ونتابع فيها استمرار الجولة الثانية من دور المجموعات، والتي يلتقي فيها المنتخب الفلسطيني وجهاً لوجه بمنتخب الإمارات، وكذلك يصطدم منتخب سوريا بنظيره الأسترالي.

أما على مستوى كأس إفريقيا، فالمنتخب المصري يلتقي بمنتخب غانا، وكذلك قمة كبرى بين كوت ديفوار ونيجيريا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل
وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 18 يناير 2024 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الخميس 18 يناير 2024 "18-01-2024"

كأس أمم آسيا - دور المجموعات

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
سوريا - أستراليا14:30 السعودية، 15:30 الإماراتbeIN ASIAN CUP 1
SSC		مضر اليوسف
الهند - أوزبكستان17:30 السعودية، 18:30 الإماراتbeIN ASIAN CUP 1
SSC		عامر الخوذيري
فلسطين - الإمارات20:30 السعودية، 21:30 الإماراتbeIN ASIAN CUP 1حسن العيدروس

كأس أمم إفريقيا - دور المجموعات

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
غينيا الاستوائية - غينيا بيساو17:00 السعودية، 16:00 مصرbeIN AFCON 1عادل خلو
كوت ديفوار - نيجيريا20:00 السعودية، 19:00 مصرbeIN AFCON 1محمد بركات
مصر - غانا23:00 السعودية، 22:00 مصرbeIN AFCON 1علي محمد علي

كأس السوبر الإيطالي - نصف النهائي

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
نابولي - فيورنتنيا22:00 السعودية، 21:00 مصرSSCمحمد حسين
عيسى الحربين

كأس ملك إسبانيا - دور الـ16

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
أونيونيستاس سالامنكا - برشلونة21:30 السعودية، 20:30 مصرSSCرؤوف خليف
أتلتيكو مدريد - ريال مدريد23:30 السعودية، 22:30 مصرSSCحاتم بطيشة
فارس عوض

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