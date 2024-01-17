جدول مباريات اليوم الخميس 18 يناير 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 18 يناير 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه أكثر من مباراة قوية وهامة في العام الجديد.

ونسرد لكم مباريات اليوم الخميس 18 يناير 2024 حيث تستمر بطولة كأس أمم آسيا، ونتابع فيها استمرار الجولة الثانية من دور المجموعات، والتي يلتقي فيها المنتخب الفلسطيني وجهاً لوجه بمنتخب الإمارات، وكذلك يصطدم منتخب سوريا بنظيره الأسترالي.

أما على مستوى كأس إفريقيا، فالمنتخب المصري يلتقي بمنتخب غانا، وكذلك قمة كبرى بين كوت ديفوار ونيجيريا.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 18 يناير 2024 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الخميس 18 يناير 2024 "18-01-2024"

كأس أمم آسيا - دور المجموعات

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق سوريا - أستراليا 14:30 السعودية، 15:30 الإمارات beIN ASIAN CUP 1

SSC مضر اليوسف الهند - أوزبكستان 17:30 السعودية، 18:30 الإمارات beIN ASIAN CUP 1

SSC عامر الخوذيري فلسطين - الإمارات 20:30 السعودية، 21:30 الإمارات beIN ASIAN CUP 1 حسن العيدروس

كأس أمم إفريقيا - دور المجموعات

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق غينيا الاستوائية - غينيا بيساو 17:00 السعودية، 16:00 مصر beIN AFCON 1 عادل خلو كوت ديفوار - نيجيريا 20:00 السعودية، 19:00 مصر beIN AFCON 1 محمد بركات مصر - غانا 23:00 السعودية، 22:00 مصر beIN AFCON 1 علي محمد علي

كأس السوبر الإيطالي - نصف النهائي

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق نابولي - فيورنتنيا 22:00 السعودية، 21:00 مصر SSC محمد حسين

عيسى الحربين

كأس ملك إسبانيا - دور الـ16