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مباريات اليوم في دوري روشن على
أحمد جمال

جدول مباريات اليوم الخميس 16 يناير 2025 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة والمعلقين

دوري روشن السعوديالدوري الإنجليزي الممتازالقنوات الناقلةكأس ملك إسبانياالدوري المصري الممتاز

تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 16 يناير 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية والأوروبية ..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات الهامة في مختلف البطولات الأوروبية والعربية وينتظرها الكثير من المتابعين.

ونسرد لكم مباريات اليوم الخميس 16 يناير 2025، حيث تستمر مباريات الجولة 15 من دوري روشن السعودي، والتي أبرزها لقاء الهلال والفتح، الاتحاد والرائد، كما تستمر مباريات الجولة 21 من الدوري الإنجليزي، حيث مواجهة مانشستر يونايتد وساوثهامبتون، وفي كأس ملك إسبانيا ينتظر عُشاق ريال مدريد لقاء فريقهم أمام سيلتا فيجو، بينما يلتقي الزمالك بحرس الحدود في الجولة الثامنة من الدوري المصري.

ولن ينتهي اليوم عند ذلك، بل نتابع أيضاً الجولة 17 من دوري يلو السعودي، والتي نتابع فيها مباراة نيوم ضد الزلفي، بالاضافة إلى مواجهة إنبي والإسماعيلي في دور الـ 16 من كأس مصر.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 16 يناير 2025 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الخميس 16 يناير 2025؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدتها مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD TV وذلك على مستوى الدوري الإنجليزي.

وإذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى بطولة دوري روشن السعودي وكأس ملك إسبانيا.

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جدول مباريات اليوم الخميس 16 يناير 2025 "16-01-2025"

دوري روشن السعودي - الجولة الخامسة عشرة

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المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
الأخدود - الفيحاء16:55 السعودية، 15:55 مصرSSC 1 HDمحمد الخامسي
SSC 5 SD
SSC 1 SDعيسى الزدجالي
الهلال - الفتح18:05 السعودية، 17:05 مصرSSC Extra 1 HDفارس عوض
أحمد النفيسة
SSC Extra 1 SDعبد العزيز الزيد
الاتحاد - الرائد20:00 السعودية، 19:00 مصرSSC 1 HDحماد العنزي
SSC 5 HDمحمد حسين
SSC 1 SDعلي الربيع

الدوري الإنجليزي - الجولة 21

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
إيبسويتش تاون - برايتون21:30 مصر، 22:30 السعوديةbeIN Sports 2عبد الله الغامدي
مانشستر يونايتد - ساوثهامبتون21:30 مصر، 22:30 السعوديةbeIN Sports 1حفيظ دراجي

كأس ملك إسبانيا - دور الـ 16

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
ريال مدريد - رايو فاييكانو20:30 مصر، 21:30 السعوديةSSC Extra 2 HDعبد العزيز السبر
أتلتيك بيلباو - أوساسونا20:30 مصر، 21:30 السعوديةSSC Extra 1 HDعائد العصيمي
ريال مدريد - سيلتا فيجو22:30 مصر، 23:30 السعوديةSSC 1 HDفهد العتيبي
SSC 5 HD

دوري يلو السعودي - الجولة 17

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
الزلفي - نيوم15:30 السعودية، 14:30 مصرالسعودية الرياضية 2عبد الله الحربي
الجبلين - الباطن15:45 السعودية، 14:45 مصرالسعودية الرياضية 3مشعل الشمري
العدالة - العربي17:50 السعودية، 16:50 مصرالسعودية الرياضية 1محمد البخيتان

الدوري المصري - الجولة 8

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
الزمالك - حرس الحدود16:00 مصر، 17:00 السعوديةOnTime Sports 1طارق الأدور
وليد الفقي
المصري - فاركو19:00 مصر، 20:00 السعوديةOnTime Sports 1مؤمن حسن

كأس مصر - دور الـ 16

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
إنبي - الإسماعيلي14:30 مصر، 15:30 السعوديةOnTime Sports 2محمود أبو الركب

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