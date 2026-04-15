جدول مباريات اليوم الخميس 16 أبريل 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الخميس 16 أبريل 2026، حيث تقام مواجهات قوية على المستوى العالمي.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الخميس 16 أبريل 2026؟

يمكن متابعة الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر ودوري ابطال آسيا للنخبة عبر تطبيق TOD.

جدول مباريات اليوم الخميس 16 أبريل 2026 "16-04-2026"

الدوري الأوروبي - إياب ربع النهائي

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق أستون فيلا - بولونيا 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN SPORT HD 1 علي محمد علي سيلتا فيجو - فرايبورج 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN SPORT HD 2 نوفل باشي ريال بيتيس - سبورتنج براجا 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN SPORT HD 3 أحمد عبده نوتينجهام - بورتو 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN SPORT HD 4 حسن العيدروس

دوري المؤتمر الأوروبي - إياب ربع النهائي

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق آلكمار - شاختار 19:45 السعودية، 20:45 الإمارات beIN SPORT HD 1 باسم الزير أيك آثينا - رايو فاييكانو 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN SPORT HD 5 محمد بركات ستراسبورج - ماينتس 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN SPORT HD 6 محمد المبروكي فيورنتينا - كريستال بالاس 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN SPORT HD 8 جواد بدة

دوري أبطال آسيا للنخبة - ربع النهائي