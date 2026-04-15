Bologna FC 1909 v Aston Villa FC - UEFA Europa League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport
جدول مباريات اليوم الخميس 16 أبريل 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الخميس 16 أبريل 2026؟

يمكن متابعة الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر ودوري ابطال آسيا للنخبة عبر تطبيق TOD.

الدوري الأوروبي - إياب ربع النهائي

أستون فيلا - بولونيا22:00 السعودية، 23:00 الإماراتbeIN SPORT HD 1علي محمد علي
سيلتا فيجو - فرايبورج22:00 السعودية، 23:00 الإماراتbeIN SPORT HD 2نوفل باشي
ريال بيتيس - سبورتنج براجا22:00 السعودية، 23:00 الإماراتbeIN SPORT HD 3أحمد عبده
نوتينجهام - بورتو22:00 السعودية، 23:00 الإماراتbeIN SPORT HD 4حسن العيدروس

دوري المؤتمر الأوروبي - إياب ربع النهائي

آلكمار - شاختار 19:45 السعودية، 20:45 الإماراتbeIN SPORT HD 1باسم الزير
أيك آثينا - رايو فاييكانو22:00 السعودية، 23:00 الإماراتbeIN SPORT HD 5محمد بركات
ستراسبورج - ماينتس22:00 السعودية، 23:00 الإماراتbeIN SPORT HD 6محمد المبروكي
فيورنتينا - كريستال بالاس22:00 السعودية، 23:00 الإماراتbeIN SPORT HD 8جواد بدة

دوري أبطال آسيا للنخبة - ربع النهائي

السد - فيسيل كوبي19:15 السعودية، 20:15 الإماراتbeIN SPORT HD 3عامر الخوذيري
