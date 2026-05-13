جدول مباريات اليوم الخميس 14 مايو 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الخميس 14 مايو 2026، حيث تقام مواجهات قوية على المستويين العربي والعالمي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 14 مايو 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الخميس 14 مايو 2026؟

يمكن متابعة الدوري الإسباني عبر تطبيق TOD.

يمكن متابعة دوري روشن السعودي عبر تطبيق ثمانية.

يمكن مشاهد البث المباشر لمبارايات إنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026 ومتابعة ليونيل ميسي عبر تطبيق Apple TV.

جدول مباريات اليوم الخميس 14 مايو 2026 "14-05-2026"

دوري روشن السعودي - الجولة 33

المباراة الموعد القنوات الناقلة الفتح - النجمة 18:55 السعودية، 19:55 الإمارات ثمانية الاتفاق - الاتحاد 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات ثمانية القادسية - الحزم 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات ثمانية

الدوري الإسباني - الجولة 36

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق فالنسيا - رايو فاييكانو 20:00 السعودية، 21:00 الإمارات beIN SPORT 8 نوفل باشي جيرونا - ريال سوسييداد 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات beIN SPORT 3 أحمد البلوشي ريال مدريد - ريال أوفييدو 22:30 السعودية، 23:30 الإمارات beIN SPORT 1 عصام الشوالي

الدوري الأمريكي - الجولة 13

المباراة الموعد القنوات الناقلة سينسيناتي - إنتر ميامي 02:30 السعودية، 03:30 الإمارات Apple TV

كأس أفريقيا تحت 17 عامًا - الجولة 1

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق مالي - أنجولا 16:00 السعودية، 17:00 الإمارات beIN SPORT 5 محمد بركات السنغال - جنوب أفريقيا 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات beIN SPORT 5 جواد بدة تنزانيا - موزمبيق 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات beIN Xtra 1 أحمد فؤاد الجزائر - غانا 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN SPORT 5 محمد المبروكي

دوري يلو السعودي - الجولة 34