Goal.com
مباشرالتذاكر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
Live Scores, Stats, and the Latest News
Real Madrid vs Real Oviedo
شاهد البث المباشر من أي مكان في العالم عبر
أحمد مجدي

جدول مباريات اليوم الخميس 14 مايو 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

القنوات الناقلة
الدوري الإسباني
دوري يلو للدرجة الأولى
دوري روشن السعودي
الدوري الأمريكي
كأس الأمم الأفريقية تحت 17 سنة

تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 14 مايو 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الخميس 14 مايو 2026، حيث تقام مواجهات قوية على المستويين العربي والعالمي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 14 مايو 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الخميس 14 مايو 2026؟

يمكن متابعة الدوري الإسباني عبر تطبيق TOD.

يمكن متابعة دوري روشن السعودي عبر تطبيق ثمانية.

يمكن مشاهد البث المباشر لمبارايات إنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026 ومتابعة  ليونيل ميسي عبر تطبيق Apple TV.


شاهد البث المباشر في أي مكان بالعالم باستخدام Nord VPNاشترك الآن!

جدول مباريات اليوم الخميس 14 مايو 2026 "14-05-2026"

دوري روشن السعودي - الجولة 33

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
الفتح - النجمة 18:55 السعودية، 19:55 الإماراتثمانية
الاتفاق - الاتحاد 21:00 السعودية، 22:00 الإماراتثمانية
القادسية - الحزم21:00 السعودية، 22:00 الإماراتثمانية

الدوري الإسباني - الجولة 36

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
فالنسيا - رايو فاييكانو 20:00 السعودية، 21:00 الإماراتbeIN SPORT 8نوفل باشي
جيرونا - ريال سوسييداد 21:00 السعودية، 22:00 الإماراتbeIN SPORT 3أحمد البلوشي
ريال مدريد - ريال أوفييدو22:30 السعودية، 23:30 الإماراتbeIN SPORT 1عصام الشوالي

الدوري الأمريكي - الجولة 13

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
سينسيناتي - إنتر ميامي02:30 السعودية، 03:30 الإماراتApple TV

كأس أفريقيا تحت 17 عامًا - الجولة 1

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
مالي - أنجولا16:00 السعودية، 17:00 الإماراتbeIN SPORT 5محمد بركات
السنغال - جنوب أفريقيا19:00 السعودية، 20:00 الإماراتbeIN SPORT 5جواد بدة
تنزانيا - موزمبيق19:00 السعودية، 20:00 الإماراتbeIN Xtra 1أحمد فؤاد
الجزائر - غانا22:00 السعودية، 23:00 الإماراتbeIN SPORT 5محمد المبروكي

دوري يلو السعودي - الجولة 34

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
الوحدة - الجبلين 19:35 السعودية، 20:35 الإماراتثمانية
العروبة - الأنوار 19:45 السعودية، 20:45 الإماراتثمانية
العلا - الزلفي 21:00 السعودية، 22:00 الإماراتثمانية
الفيصلي - الباطن 21:00 السعودية، 22:00 الإماراتثمانية
الدرعية - البكيرية21:00 السعودية، 22:00 الإماراتثمانية

طالع الجدول بالكامل من هنا

إعلان