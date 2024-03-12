تحتوي هذه الصفحة على روابط تابعة. عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
SHAHID BANNER AUGUST 2023SHAHID
مباريات اليوم 25 فبراير 2024 على
أحمد مجدي

جدول مباريات اليوم الخميس 14 مارس 2024 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة والمعلقين

دوري روشن السعوديالقنوات الناقلةكأس الاتحاد الأوروبي 1Europa Conference Leagueكأس الاتحاد الأسيويالمغرب 1دوري الخليج العربيCONCACAF Champions Cup

تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 14 مارس 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

SHAHID 1920*300 AUGUST 2023SHAHID

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه أكثر من مباراة قوية وهامة في الدوريات والمحافل الأوروبية والعربية الكبرى.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ونسرد لكم مباريات اليوم الخميس 14 مارس 2024 حيث تستمر مباريات الدوري السعودي، وكذلك تستمر جولة جديدة في البطولات الأوروبية (الدوري الأوروبي - دوري المؤتمر)..

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 14 مارس 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الخميس 14 مارس 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD وذلك على مستوى بطولات الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر.

وإذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى بطولة دوري روشن السعودي.

تطبيق شاهداضغط هنا للتحميل
تطبيق TOD TVاضغط هنا للتحميل

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

شاهد البث المباشر في أي مكان في العالم باستخدام Nord VPN
اشترك الآن

جدول مباريات اليوم الخميس 14 مارس 2024 "14-03-2024"

دوري روشن السعودي - الجولة 24

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق

الخليج - الأخدود

22:00 السعودية، 21:00 مصر

SSC SPORTSجعفر الصليح
الحزم - الشباب

22:00 السعودية، 21:00 مصر

SSC SPORTS

أحمد النفيسة
خالد المديفر
أبها - الوحدة

22:00 السعودية، 21:00 مصر

SSC SPORTS

سعد يحيى
عيسى الزدجالي

الدوري الأوروبي - إياب دور الـ 16

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
فياريال - مارسيليا20:45 السعودية، 19:45 مصرbeIN SPORTS 6محمد المبروكي
رينجرز - بنفيكا

20:45 السعودية، 19:45 مصر

beIN SPORTS 8

أحمد عبده
وست هام - فرايبورج

20:45 السعودية، 19:45 مصر

beIN SPORTS 5

نوفل باشي
سلافيا براج - ميلان

20:45 السعودية، 19:45 مصر

beIN SPORTS 1

عامر الخوذيري
ليفربول - سبارتا براج23:00 السعودية، 22:00 مصر

beIN SPORTS 1

حفيظ دراجي
برايتون - روما

23:00 السعودية، 22:00 مصر

beIN SPORTS 2

باسم الزير
أتالانتا - سبورتنج لشبونة

23:00 السعودية، 22:00 مصر

beIN SPORTS 3

جواد بدة
باير ليفركوزن - كاراباج

23:00 السعودية، 22:00 مصر

beIN SPORTS 4

علي محمد علي

دوري المؤتمر الأوروبي - إياب دور الـ 16

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
فيكتوريا بلزن - سيرفيت20:45 السعودية، 19:45 مصرTODمصطفى العلوان
فناربخشة - أونيون سانت جيلواز

20:45 السعودية، 19:45 مصر

beIN Sports HD 9

منتصر الأزهري
باوك - دينامو زغرب

20:45 السعودية، 19:45 مصر

beIN Sports Xtra 3حسن العيدروس
فيورنتينا - مكابي حيفا

20:45 السعودية، 19:45 مصر

TOD

-
أستون فيلا - أياكس23:00 السعودية، 22:00 مصرbeIN Sports Xtra 1محمد بركات
كلوب بروج - مولده

23:00 السعودية، 22:00 مصر

Bein Sport 2 ENعادل خلو
ليل - شتورم جراتس

23:00 السعودية، 22:00 مصر

beIN Sports Xtra 2سمير اليعقوبي
مكابي تل أبيب - أولمبياكوس

23:00 السعودية، 22:00 مصر

TOD

-

كأس الاتحاد الآسيوي - إياب ربع النهائي

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
أوديشا - سنترال كوست مارينرز13:00 السعودية، 12:00 مصرbeIN Sports AFC
SSC Sport		مضر اليوسف
عبد العزيز السبر

الدوري الإماراتي - الجولة 16

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
الجزيرة - اتحاد كلباء22:00 الإمارات، 21:00 السعوديةدبي الرياضية-
شباب الأهلي - البطائح

22:00 الإمارات، 21:00 السعودية

دبي الرياضية

راشد عبد الرحمن
الشارقة - النصر

22:00 الإمارات، 21:00 السعودية

دبي الرياضية

عبدالله السعدي

كأس أبطال الكونكاكاف - دور الـ 16

المباراةالموعدالقناة الناقلة
إنتر ميامي - ناشفيل03:15 السعودية، 02:15 مصرYoutube

الدوري المغربي - الجولة 21

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
يوسفية برشيد - نهضة بركان01:00 السعودية (صباح الخميس) : 22:00 المغربالمغربية الرياضيةخليل فايد

كوبا ليبرتادوريس - إياب الدور الثالث

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
ريد بول براجانتينو - بوتافوجو03:30 السعودية، 02:30 مصر

beIN Sports HD 2

أحمد البلوشي
كولو كولو - سبورتيفو ترينيدينس

03:30 السعودية، 02:30 مصر

beIN Sports HD 3باسم الزير

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

طالع الجدول بالكامل من هنا

SHAHID 1920*700 AUGUST 2023SHAHID

إعلان

اختيارات المحررين