جدول مباريات اليوم الخميس 14 إبريل 2022 والقنوات الناقلة

تتواصل متعة كرة القدم كل يوم، ويوم الخميس 14 أبريل 2022 نحن على موعد مع العديد من المواجهات القوية، خاصة مع إقامة مباريات الإياب في الدور ربع النهائي من بطولتي الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي، بالإضافة إلى مباريات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا لمنطقة غرب القارة.

البداية من الدوري الأوروبي، حيث تقام مباريات إياب ربع نهائي البطولة، ونشهد يوم الخميس إقامة أربع مباريات، يأتي على رأسها مواجهة يستضيف فيها برشلونة نظيره آينتراخت فرانكفورت الألماني.

وبالإضافة إلى هذه المباراة المرتقبة، تنتظر الجماهير لقاء وست هام وليون الفرنسي، والتي ستكون مباراة تعد بإثارة كبيرة.

كما نشهد الخميس أيضًا إقامة مباريات إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي، بإقامة أربع مباريات، أبرزها مواجهة ليستر سيتي أمام أيندهوفن.

جدول مباريات دوري أبطال أوروبا 2021-22، والقنوات الناقلة

وبالانتقال إلى دوري أبطال آسيا، تنطلق الخميس منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لمنطقة غرب القارة، بإقامة ست مباريات، من بينها مواجهتين عربيتين خالصتين، تجمع الأولى بين القوة الجوية العراقي والشباب السعودي، والثانية بين الغرافة القطري وشباب الأهلي الإماراتي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 14 أبريل 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الخميس 14 أبريل 2022 "14-04-2022"

الدوري الأوروبي - ربع النهائي

المباراة الموعد القناة الناقلة أتالانتا - لايبزيج 18:45 مصر، 19:45 السعودية beIN Sports 2 HD Premium برشلونة - آينتراخت فرانكفورت 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium ليون - وست هام 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 2 HD Premium رينجرز - سبورتينج براجا 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 3 HD Premium

دوري أبطال آسيا - دور المجموعات

المباراة الموعد القناة الناقلة الجزيرة - مومباي سيتي 20:15 السعودية، 19:15 مصر beIN Sports AFC HD فولاد - أهال 20:15 السعودية، 19:15 مصر beIN Sports AFC 2 HD الدحيل - باختاكور 20:15 السعودية، 19:15 مصر beIN Sports AFC 1 HD القوة الجوية - الشباب 23:15 السعودية، 22:15 مصر beIN Sports AFC 1 HD الغرافة - شباب الأهلي 23:15 السعودية، 22:15 مصر beIN Sports AFC HD التعاون - ساباهان 23:15 السعودية، 22:15 مصر beIN Sports AFC 2 HD

دوري المؤتمر الأوروبي - ربع النهائي

المباراة الموعد القناة الناقلة أيندهوفن - ليستر سيتي 18:45 مصر، 19:45 السعودية beIN Sports 1 HD Premium سلافيا براج - فينورد 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 2 English روما - بودو/جليمت 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD Xtra 1 باوك - مارسيليا 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD Xtra 2

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