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Ahli AFC Champions League Elite Trophy 2026Getty
أحمد مجدي

جدول مباريات اليوم الخميس 13 أغسطس 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

وديات الأندية
القنوات الناقلة
الدرعية ضد الأهلي
الدرعية
الأهلي
دوري روشن السعودي
إنتر ميامي ضد كلوب ليون
إنتر ميامي
كلوب ليون
كأس الدوريات الأمريكية

تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 13 أغسطس 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" مباريات اليوم في مباريات الأندية الأوروبية الكبرى المرتقبة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الخميس 13 أغسطس 2026 حيث تنطلق منافسات دوري روشن السعودي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 13 أغسطس 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الخميس 13 أغسطس 2026؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2026-2027، وستنقل مباريات البطولة على شاشتها.

يمكن مشاهد البث المباشر لمبارايات إنتر ميامي في كأس الدوريات الأمريكية 2026 ومتابعة  ليونيل ميسي عبر تطبيق Apple TV.
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جدول مباريات اليوم الخميس 13 أغسطس 2026 "13-08-2026"

دوري روشن السعودي - الجولة 1

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
أبها - الحزم19:15 السعودية، 20:15 الإماراتثمانية
الشباب - القادسية21:00 السعودية، 22:00 الإماراتثمانية
الدرعية - الأهلي21:00 السعودية، 22:00 الإماراتثمانية

 كأس الدوريات الأمريكية - الجولة 3

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
إنتر ميامي - ليون02:30 السعودية، 03:30 الإماراتApple TV

طالع الجدول الكامل من هنا

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