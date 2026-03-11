Goal.com
جدول مباريات اليوم الخميس 12 مارس 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 12 مارس 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الخميس 12 مارس 2026، حيث تقام مواجهات قوية على المستويين العربي والعالمي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 12 مارس 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الخميس 12 مارس 2026؟

يمكن متابعة الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر ودوري أبطال آسيا "2" عبر تطبيق TOD.

كذلك يمكن متابعة دوري روشن السعودي عبر تطبيق ثمانية.

دوري أبطال الكونكاكاف
ناشفيل crest
ناشفيل
ناشفيل
إنتر ميامي crest
إنتر ميامي
إنتر ميامي

جدول مباريات اليوم الخميس 12 مارس 2026 "12-03-2026"

دوري روشن السعودي - الجولة 26

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
الحزم - الخلود22:00 السعودية، 23:00 الإماراتثمانية
 
النجمة - ضمك22:00 السعودية، 23:00 الإماراتثمانية
نيوم - التعاون22:00 السعودية، 23:00 الإماراتثمانية

الدوري الأوروبي - ذهاب دور الـ 16

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
شتوتجارت - بورتو 20:45 السعودية، 21:45 الإمارات beIN SPORTS 3أحمد عبده
بولونيا - روما 20:45 السعودية، 21:45 الإمارات beIN SPORTS 2علي محمد علي
باناثينايكوس - ريال بيتيس20:45 السعودية، 21:45 الإمارات beIN SPORTS 4عبدالله الغامدي
 ليل - أستون فيلا 20:45 السعودية، 21:45 الإمارات beIN SPORTS 1محمد بركات
فرينكفاروش - سبورتنج براجا 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORTS 6أحمد فؤاد
جينك - فرايبورج 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORTS 5عامر الخوذيري
سيلتا فيجو - ليون 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORTS 1نوفل باشي
نوتنجهام فورست - ميتييلاند23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORTS 2بكر علوان

دوري المؤتمر الأوروبي - ذهاب دور الـ 16

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
ليج بوزنان - شاختار 20:45 السعودية، 21:45 الإمارات beIN Xtra 1أحمد سوكو
سامسون سبور - رايو فاييكانو 20:45 السعودية، 21:45 الإمارات beIN SPORTS 6حسن العيدروس
ألكمار - سبارتا براج 20:45 السعودية، 21:45 الإمارات beIN SPORTS 5محمد نضال
رييكا - ستراسبورج 20:45 السعودية، 21:45 الإمارات beIN SPORTS 8أحمد البلوشي
كريستال بالاس - أيك لارناكا 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORTS 3منتصر الأزهري
سيجما - ماينز 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORTS 8-
فيورنتينا - راكوف تشيستوخوفا 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORTS 4محمد السعدي
سيليي - أيك أثينا23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN Xtra 1محمد المبروكي

دوري أبطال آسيا "2" - إياب ربع النهائي

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
تامبينس - بانكوك15:15 السعودية، 16:15 الإماراتbeIN SPORTS 1نوفل باشي

كأس أبطال الكونكاكاف - ذهاب دور الـ 16

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
ناشفيل - إنتر ميامي02:30 السعودية، 03:30 الإماراتيوتيوب

طالع الجدول بالكامل من هنا

