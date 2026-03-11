جدول مباريات اليوم الخميس 12 مارس 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الخميس 12 مارس 2026؟

يمكن متابعة الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر ودوري أبطال آسيا "2" عبر تطبيق TOD.

كذلك يمكن متابعة دوري روشن السعودي عبر تطبيق ثمانية.

جدول مباريات اليوم الخميس 12 مارس 2026 "12-03-2026"

دوري روشن السعودي - الجولة 26

المباراة الموعد القنوات الناقلة الحزم - الخلود 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات ثمانية النجمة - ضمك 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات ثمانية نيوم - التعاون 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات ثمانية

الدوري الأوروبي - ذهاب دور الـ 16

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق شتوتجارت - بورتو 20:45 السعودية، 21:45 الإمارات beIN SPORTS 3 أحمد عبده بولونيا - روما 20:45 السعودية، 21:45 الإمارات beIN SPORTS 2 علي محمد علي باناثينايكوس - ريال بيتيس 20:45 السعودية، 21:45 الإمارات beIN SPORTS 4 عبدالله الغامدي ليل - أستون فيلا 20:45 السعودية، 21:45 الإمارات beIN SPORTS 1 محمد بركات فرينكفاروش - سبورتنج براجا 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORTS 6 أحمد فؤاد جينك - فرايبورج 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORTS 5 عامر الخوذيري سيلتا فيجو - ليون 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORTS 1 نوفل باشي نوتنجهام فورست - ميتييلاند 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORTS 2 بكر علوان

دوري المؤتمر الأوروبي - ذهاب دور الـ 16

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق ليج بوزنان - شاختار 20:45 السعودية، 21:45 الإمارات beIN Xtra 1 أحمد سوكو سامسون سبور - رايو فاييكانو 20:45 السعودية، 21:45 الإمارات beIN SPORTS 6 حسن العيدروس ألكمار - سبارتا براج 20:45 السعودية، 21:45 الإمارات beIN SPORTS 5 محمد نضال رييكا - ستراسبورج 20:45 السعودية، 21:45 الإمارات beIN SPORTS 8 أحمد البلوشي كريستال بالاس - أيك لارناكا 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORTS 3 منتصر الأزهري سيجما - ماينز 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORTS 8 - فيورنتينا - راكوف تشيستوخوفا 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORTS 4 محمد السعدي سيليي - أيك أثينا 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN Xtra 1 محمد المبروكي

دوري أبطال آسيا "2" - إياب ربع النهائي

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق تامبينس - بانكوك 15:15 السعودية، 16:15 الإمارات beIN SPORTS 1 نوفل باشي

كأس أبطال الكونكاكاف - ذهاب دور الـ 16