جدول مباريات اليوم الخميس 1 فبراير 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه أكثر من مباراة قوية وهامة مع بداية شهر جديد.
ونسرد لكم مباريات اليوم الخميس 1 فبراير 2024 حيث نأخذ استراحة بسيطة من بطولتي كأس آسيا وكأس إفريقيا بعد انتهاء دور الـ 16 في البطولتين.
لكن تعود الدوريات الأوروبية بشكل بسيط، وتستمر إثارة دور يلو السعودي لمعرفة من يتأهل إلى دوري روشن العام المقبل.
الموضوع يُستكمل بالأسفل
وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 1 فبراير 2024 والقنوات الناقلة.
جدول مباريات اليوم الأربعاء 31 يناير 2024 "31-01-2024"
الدوري الإنجليزي - الجولة 22
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|التعليق
|وست هام - بورنموث
|22:30 السعودية، 21:30 مصر
|BEIN SPORTS HD 2
|عادل خلو
|وولفرهامبتون - مانشستر يونايتد
|23:15 السعودية، 22:15 الإمارات
|BEIN SPORTS HD 1
|عامر الخوذيري
كأس موسم الرياض
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|التعليق
|النصر - إنتر ميامي
|21:00 السعودية، 20:00 مصر
|bein sports HD
bein sports 4K
SSC SPORT 5 HD
|عصام الشوالي
علي سعيد الكعبي
فهد العتيبي
الدوري الإسباني - الجولة 20
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|التعليق
|خيتافي - ريال مدريد
|22:00 مصر، 23:00 السعودية
|beIN SPORTS HD 3
|حسن العيدروس
دوري يلو السعودي - الجولة 19
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|هجر - العربي
|17:05 مصر، 18:05 السعودية
|السعودية الرياضية
كأس الرابطة المصرية - ربع النهائي
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|التعليق
|سيراميكا كليوباترا - سموحة
|16:30 مصر، 17:30 السعودية
|OnTime Sports 1
|محمد الكواليني
|المصري البورسعيدي. -بيراميدز
|19:30 مصر، 20:30 السعودية
|OnTime Sports 1
|محمد عفيفي