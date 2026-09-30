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جدول مباريات اليوم الخميس 1 أكتوبر 2026 .. القنوات الناقلة والمعلقين

التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا
القنوات الناقلة
أوزبكستان ضد سوريا
أوزبكستان
سوريا
المباريات الودية
الأرجنتين ضد بوليفيا
الأرجنتين
بوليفيا
الدنمارك ضد البرتغال
الدنمارك
البرتغال
دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
غينيا ضد كينيا
غينيا
كينيا
أوزبكستان
سوريا
الأرجنتين
بوليفيا
الدانمرك
البرتغال
غينيا
كينيا

تعرف على مباريات اليوم والقنوات الناقلة وجدول المعلقين

يشهد اليوم الخميس 1 أكتوبر 2026 إقامة مواجهات قوية ضمن بطولة دوري الأمم الأوروبية 2026-2027.

وفي هذا التقرير، نستعرض معكم جدول مباريات اليوم الخميس 1 أكتوبر 2026، إلى جانب القنوات الناقلة لهذه المواجهات المرتقبة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الخميس 1 أكتوبر 2026؟

يمكن مشاهدة العديد من المباريات عبر قنوات beIN SPORTS ، ولهواة البث المباشر، فإنّ تطبيق TOD TV هو الناقل الرسمي.

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جدول مباريات اليوم الخميس 1 أكتوبر 2026 "01-10-2026"

دوري الأمم الأوروبية - الجولة 3


المباراة

الموعد

القنوات الناقلة

أذربيجان - ليشتنشتاين

19:00 السعودية، 20:00 الإمارات

beIN Sports 2

أيرلندا - النمسا

21:45 السعودية، 22:45 الإمارات

beIN Sports 6

ألمانيا - صربيا

21:45 السعودية، 22:45 الإمارات

beIN Sports 1

اليونان - هولندا

21:45 السعودية، 22:45 الإمارات

beIN Sports 4

الدنمارك - البرتغال

21:45 السعودية، 22:45 الإمارات

beIN Sports 2

ويلز - النرويج

21:45 السعودية، 22:45 الإمارات

beIN Sports 3

مالطا - جبل طارق

21:45 السعودية، 22:45 الإمارات

beIN Sports 5

تصفيات أمم أفريقيا - الجولة 2


المباراة

الموعد

القنوات الناقلة

غينيا - كينيا

19:00 السعودية، 20:00 الإمارات

beIN Sports 3

مباريات ودية - منتخبات


المباراة

الموعد

القنوات الناقلة

الأرجنتين - بوليفيا

03:00 السعودية، 04:00 الإمارات

matchtv

أوزبكستان - سوريا

17:00 السعودية، 18:00 الإمارات

Futbol TV




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