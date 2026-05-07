جدول مباريات اليوم الجمعة 8 مايو 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الجمعة 8 مايو 2026؟

يمكن متابعة الدوري الإسباني والفرنسي عبر تطبيق TOD.

يمكن متابعة نهائي كأس الملك السعودي عبر تطبيق "شوووف".

ويمكن متابعة الدوري الألماني عبر "شاهد" والدوري المصري عبر منصات "كورة بلس".

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الإيطالي عبر تطبيق "stc tv".

جدول مباريات اليوم الجمعة 8 مايو 2026 "08-05-2026"

كأس الملك السعودي - النهائي

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق الخلود - الهلال 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات ثمانية 1 فهد العتيبي السعودية الرياضية 1 خليل البلوشي MBC 1 أحمد النفيسة MBC أكشن أبو ظبي الرياضية 1 عامر عبدالله دبي الرياضية 1 عمر الطنيجي الكأس 2 سمير المعيرفي عمان الرياضية أحمد الكعبي الكويت الرياضية طارق الملا مرايا 2 موسى عيد

الدوري الإيطالي - الجولة 36

المباراة الموعد القنوات الناقلة تورينو - ساسوولو 21:45 السعودية، 22:45 الإمارات stc tv

الدوري الإسباني - الجولة 35

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق ليفانتي - أوساسونا 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN SPORT 3 أحمد عبده

الدوري الفرنسي - الجولة 33

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق لانس - نانت 21:45 السعودية، 22:45 الإمارات beIN SPORT 1 محمد بركات

الدوري الألماني - الجولة 33

المباراة الموعد القنوات الناقلة بوروسيا دورتموند - أينتراخت فرانكفورت 21:30 السعودية، 22:30 الإمارات MBC شاهد

الدوري المصري - الجولة 9 (مجموعة الهبوط)