جدول مباريات اليوم الجمعة 5 يونيو 2026 القنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم، والتي ستكون المواجهات القوية حاضرة بها.
ونسرد لكم مباريات اليوم الجمعة 5 يونيو 2026، حيث تقام مواجهات قوية على المستويين العربي والعالمي.
وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 5 يونيو 2026 والقنوات الناقلة.
كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الجمعة 5 يونيو 2026؟
يمكن متابعة المباريات الودية الدولية عبر تطبيق TOD.
وإن كنت ترغب في مشاهد البث المباشر من أي مكان في العالم يمكن الاستعانة بتطبيق Nord VPN.
جدول مباريات اليوم الجمعة 5 يونيو 2026 "05-06-2026"
مباريات ودية - منتخبات
|المباراة
|الموعد
|القنوات الناقلة
|المعلق
|المكسيك - صربيا
|05:00 السعودية، 06:00 الإمارات
|beIN SPORTS 3 HD
|باسم الزير
|تايلاند - الكويت
|15:30 السعودية، 16:30 الإمارات
|الكويت الرياضية
|علي خلف الشمري
|إندونيسيا - عمان
|16:00 السعودية، 17:00 الإمارات
|Nord VPN
|-
|جورجيا - البحرين
|19:00 السعودية، 20:00 الإمارات
|Nord VPN
|-
|بيلاروسيا - سوريا
|19:00 السعودية، 20:00 الإمارات
|Sport TV
|-
|المجر - فنلندا
|20:45 السعودية، 21:45 الإمارات
|beIN SPORTS 4 HD
|أحمد فؤاد
|أنجولا - موريتانيا
|22:00 السعودية، 23:00 الإمارات
|Nord VPN
|-
|السعودية - بورتوريكو
|02:00 (صباح السبت) السعودية، 03:00 الإمارات
|stc tv
|-