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Saudi ArabiaGetty Images
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أحمد مجدي

جدول مباريات اليوم الجمعة 5 يونيو 2026 القنوات الناقلة والمعلقين

القنوات الناقلة
المباريات الودية
بورتو ريكو ضد السعودية
بورتو ريكو
السعودية

تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 5 يونيو 2026 والقنوات الناقلة وجدول المعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم، والتي ستكون المواجهات القوية حاضرة بها.

ونسرد لكم مباريات اليوم الجمعة 5 يونيو 2026، حيث تقام مواجهات قوية على المستويين العربي والعالمي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 5 يونيو 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الجمعة 5 يونيو 2026؟

يمكن متابعة المباريات الودية الدولية عبر تطبيق TOD.

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المباريات الودية
بورتو ريكو crest
بورتو ريكو
بورتوريكو
السعودية crest
السعودية
السعودية

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جدول مباريات اليوم الجمعة 5 يونيو 2026 "05-06-2026"

مباريات ودية - منتخبات

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
المكسيك - صربيا 05:00 السعودية، 06:00 الإماراتbeIN SPORTS 3 HDباسم الزير
تايلاند - الكويت 15:30 السعودية، 16:30 الإماراتالكويت الرياضيةعلي خلف الشمري
إندونيسيا - عمان 16:00 السعودية، 17:00 الإماراتNord VPN-
جورجيا - البحرين 19:00 السعودية، 20:00 الإماراتNord VPN-
بيلاروسيا - سوريا19:00 السعودية، 20:00 الإماراتSport TV-
المجر - فنلندا 20:45 السعودية، 21:45 الإماراتbeIN SPORTS 4 HDأحمد فؤاد
أنجولا - موريتانيا22:00 السعودية، 23:00 الإماراتNord VPN-
السعودية - بورتوريكو02:00 (صباح السبت) السعودية، 03:00 الإماراتstc tv-

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