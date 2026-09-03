جدول مباريات اليوم الجمعة 4 سبتمبر 2026 .. القنوات الناقلة والمعلقين

يشهد اليوم الجمعة 4 سبتمبر 2026 إقامة مجموعة من المباريات المرتقبة في عدد من البطولات، ضمن منافسات الموسم الكروي الجديد.

وتتواصل اليوم منافسات الدوري الإيطالي والإسباني والإنجليزي والفرنسي إضافة إلى مباريات هامة في في دوري أبطال أفريقيا واستمرار جولة جديدة في دوري روشن.

وفي هذا التقرير، نستعرض معكم جدول مباريات اليوم الجمعة 4 سبتمبر 2026، إلى جانب القنوات الناقلة لهذه المواجهات المرتقبة.

ما القنوات الناقلة لمباريات اليوم الجمعة 4 سبتمبر 2026؟

يمكن مشاهدة مباريات الدوري الإسباني والإنجليزي والفرنسي عبر قنوات beIN SPORTS ، ولهواة البث المباشر، فإنّ تطبيق TOD TV هو الناقل الرسمي.

كما يمكن مشاهدة مباريات دوري روشن السعودي عبر قنوات ثمانية، ولهواة البث المباشر، فإنّ تطبيق ثمانية هو الناقل الرسمي.

ويمتلك تطبيق stc tv حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي، أما بالنسبة لمباراة الزمالك في دوري أبطال أفريقيا فمنقولة حصريًا عبر ON SPORT.

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جدول مباريات اليوم الجمعة 4 سبتمبر 2026 "04-09-2026"

دوري روشن السعودي - الجولة 5

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق أبها - الاتفاق 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات ثمانية 2 خالد المديفر الأهلي - الرياض 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات ثمانية 3 سليمان الشريف الشباب - الهلال 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات ثمانية 1 مشاري القرني

الدوري الإنجليزي - الجولة 3

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق إبسويتش تاون - ليفربول 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN SPORTS 3 أحمد البلوشي

الدوري الإسباني - الجولة 4

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق ريال بيتيس - ريال مدريد 22:00 السعودية،23:00 الإمارات beIN SPORTS 1 عصام الشوالي

الدوري الإيطالي - الجولة 3

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق جنوى - كومو 21:45 السعودية، 22:45 الإمارات stc tv فيصل الهندي

الدوري الفرنسي - الجولة 3

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق ليون - أوكسير 20:00 السعودية، 19:15 الإمارات beIN SPORTS 4 محمد بركات باريس سان جيرمان - موناكو 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN SPORTS 2 عامر الخوذيري

الدوري الألماني - الجولة 2

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق شتوتجارت - كولن 21:30 السعودية، 22:30 الإمارات MBC ACTION فهد عريشي

دوري أبطال أفريقيا - ذهاب الدور الأول "إقصائيات"

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق شبيبة الساورة - حوريا 18:00 مصر، 16:00 الجزائر ON SPORT 1 الجزائرية الرياضية الميناء - الزمالك 20:00 مصر، 21:00 الإمارات ON SPORT عصام عبده

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