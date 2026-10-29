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أحمد مجدي
ترجمه

جدول مباريات اليوم الجمعة 30 أكتوبر 2026 .. القنوات الناقلة والمعلقين

القنوات الناقلة
دوري روشن السعودي
الدوري المغربي الممتاز
الدوري المصري الممتاز
لو هافر ضد باريس سان جيرمان
لو هافر
باريس سان جيرمان
الدوري الفرنسي
إيلفيرسبيرج ضد ماينتس
إيلفيرسبيرج
ماينتس
الدوري الألماني
المملكة العربية السعودية
المغرب
مصر
فرنسا
ألمانيا

تعرف على مباريات اليوم والقنوات الناقلة وجدول المعلقين

يشهد اليوم الجمعة 30 أكتوبر 2026 إقامة مجموعة من المباريات الهامة مع عودة الفرق للعب الدوريات قبل التوقف الدولي المقبل.

وتستمر مباريات جولة جديدة في الدوري الإسباني والفرنسي والألماني على المستوى الأوروبي، إلى جانب مباريات عربية هامة في دوري روشن السعودي والدوري المصري والمغربي.

وفي هذا التقرير، نستعرض معكم جدول مباريات اليوم الجمعة 30 أكتوبر 2026، إلى جانب القنوات الناقلة لهذه المواجهات المرتقبة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الجمعة 30 أكتوبر 2026؟

يمكن مشاهدة مباريات الدوري الإسباني والفرنسي عبر قنوات beIN SPORTS ، ولهواة البث المباشر، فإنّ تطبيق TOD TV هو الناقل الرسمي.

المباريات التالية
لوهافر

لوهافر

الدوري الفرنسي

30 أكتوبر 2026

سان جيرمان

سان جيرمان

إلفيرسبيرج

إلفيرسبيرج

الدوري الألماني

30 أكتوبر 2026

ماينتس

ماينتس

وفيما يتعلق بالدوري المغربي، فإن قناة المغربية الرياضية هي الناقل الرسمي.

وعلى مستوى الدوري المصري، يمكن المتابعة عبر منصات كورة بلس وتطبيق أون سبورت.

أما دوري روشن السعودي فيمكن مشاهدته عبر تطبيق ثمانية.

يمكن مشاهدة البث المباشر لمباريات إنتر ميامي ومتابعة ليونيل ميسي عبر تطبيق Apple TV

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جدول مباريات اليوم الجمعة 30 أكتوبر 2026 "30-10-2026"

دوري روشن السعودي - الجولة 12

المباراة

الموعد

القنوات الناقلة

المعلق

أبها - الاتحاد

15:30 السعودية، 16:30 الإمارات

ثمانية 2

سعد يحيى

جعفر الصليح

الدرعية - نيوم

17:50 السعودية، 18:50 الإمارات

ثمانية 3

خالد المديفر

الشباب - الأهلي

21:00 السعودية، 22:00 الإمارات

ثمانية 1

فارس عوض

راشد الدوسري

الدوري الإسباني - الجولة 11

المباراة

الموعد

القنوات الناقلة

التعليق

فياريال - إسبانيول

23:00 السعودية، 00:00 الإمارات

beIN SPORTS 2

محمد فوزي

الدوري الألماني - الجولة 8

المباراة

الموعد

القنوات الناقلة

إلفيرسبيرج - ماينز

22:30 السعودية، 23:30 الإمارات

MBC شاهد رياضة

الدوري الفرنسي - الجولة 9

المباراة

الموعد

القنوات الناقلة

المعلق

لوهافر - باريس سان جيرمان

21:00 السعودية، 22:00 الإمارات

beIN SPORTS 1

أحمد البلوشي

نيس - رين

21:00 السعودية، 22:00 الإمارات

beIN SPORTS 4

-

ليل - لانس

23:05 السعودية، 00:05 الإمارات

beIN SPORTS 4

جواد بدة

الدوري المصري - الجولة 8

المباراة

الموعد

القنوات الناقلة

التعليق

بترول أسيوط - الجونة

18:00 السعودية، 19:00 الإمارات

أون سبورت ماكس

طارق الأدور

الاتحاد - طلائع الجيش

21:00 السعودية، 22:00 الإمارات

أون سبورت

محمد الغياتي

القناة - الشرقية إنبي

21:00 السعودية، 22:00 الإمارات

أون سبورت ماكس

-

الدوري المغربي - الجولة 6

المباراة

الموعد

القنوات الناقلة

الدفاع الجديدي - اتحاد تواركة

22:00 المغرب، 00:00 السعودية

المغربية الرياضية

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