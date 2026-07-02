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جدول مباريات اليوم الجمعة 3 يوليو 2026 في كأس العالم ..القنوات الناقلة والمعلقين

كأس العالم
القنوات الناقلة
البرتغال ضد كرواتيا
البرتغال
كرواتيا
أستراليا ضد مصر
أستراليا
مصر
سويسرا ضد الجزائر
سويسرا
الجزائر

تعرف على مباريات اليوم الجمعة 3 يوليو 2026 في كأس العالم والقنوات الناقلة وجدول المعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" مباريات اليوم في كأس العالم، أهم بطولة عالمية في اللعبة بلا أدنى شك.

ونسرد لكم مباريات اليوم الخميس 2 يوليو 2026 في دور الـ 32 من كأس العالم.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 3 يوليو 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الجمعة 3 يوليو 2026؟

يمكن متابعة مباريات كأس العالم عبر تطبيق TOD.

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جدول مباريات اليوم الجمعة 3 يوليو 2026 "03-07-2026"

كأس العالم 2026 - دور الـ 32

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
البرتغال - كرواتيا02:00 السعودية، 03:00 الإماراتbeIN Max 2حسن العيدروس
beIN Max 4محمد المبروكي
سويسرا - الجزائر06:00 السعودية، 04:00 الجزائرbeIN Max 1حفيظ دراجي
beIN Max 3أحمد البلوشي
مصر - أستراليا21:00 السعودية ومصر، 22:00 الإماراتbeIN Max 1علي محمد علي
beIN Max 3علي سعيد الكعبي

طالع الجدول الكامل من هنا

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