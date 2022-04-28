جدول مباريات اليوم الجمعة 29 أبريل 2022 والقنوات الناقلة

تتواصل متعة وإثارة كرة القدم، ونشهد يوم الجمعة 29 أبريل 2022 عددًا من المواجهات القوية، بالعديد من المباريات المثيرة في البطولات الأوروبية والقارية.

وتنطلق الجمعة 29 أبريل الجولة الرابعة والثلاثين من منافسات بطولة الدوري الإسباني بمباراة واحدة، يستضيف فيها إشبيلية نظيره قادش، في ديربي أندلسي.

ومن إسبانيا إلى فرنسا، حيث تنطلق الجولة 35 من منافسات "ليج 1"، بلقاء يحل فيه البطل باريس سان جيرمان ضيفًا على ستراسبورج.

أما في ألمانيا، تنطلق أيضًا منافسات الجولة 32 من "البوندسليجا" بلقاء يجمع بين أونيون برلين وجروثر فيورث.

وبالانتقال عربيًا، تتواصل الجمعة مباريات الجولة 16 من منافسات الدوري المصري، حيث تقام ثلاث مباريات، أبرزها مواجهة مصر المقاصة أمام فيوتشر.

جدول مباريات مجموعات دوري أبطال آسيا 2022

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 29 أبريل 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الجمعة 29 أبريل 2022 "29-04-2022"

الدوري الإسباني - الجولة 34

المباراة الموعد القناة الناقلة إشبيلية - قادش 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 1

الدوري الفرنسي - الجولة 35

المباراة الموعد القناة الناقلة ستراسبورج - باريس سان جيرمان 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 2

الدوري المصري - الجولة 16

المباراة الموعد القناة الناقلة إنبي - البنك الأهلي 21:30 مصر، 22:30 السعودية OnTime Sports مصر المقاصة - فيوتشر 21:30 مصر، 22:30 السعودية OnTime Sports فاركو - سموحة 21:30 مصر، 22:30 السعودية OnTime Sports

الدوري الألماني - الجولة 32

المباراة الموعد القناة الناقلة أونيون برلين - جروثر فيورث 20:30 مصر، 21:30 السعودية غير مذاعة عربيًا

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