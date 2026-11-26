يشهد اليوم الجمعة 27 نوفمبر 2026 إقامة مجموعة من المباريات الهامة مع عودة الفرق للعب جولة جديدة من الدوريات.

وتستمر مباريات جولة جديدة في الدوري الإسباني والفرنسي والألماني والإيطالي والإنجليزي، إضافة إلى مباريات جديدة في دوري روشن السعودي.

وفي هذا التقرير، نستعرض معكم جدول مباريات اليوم الجمعة 27 نوفمبر 2026، إلى جانب القنوات الناقلة لهذه المواجهات المرتقبة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الجمعة 27 نوفمبر 2026؟

يمكن مشاهدة مباريات الدوري الإسباني والفرنسي والإنجليزي عبر قنوات beIN SPORTS ، ولهواة البث المباشر، فإنّ تطبيق TOD TV هو الناقل الرسمي.

ويمتلك تطبيق stc tv حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي.

كما يمكن مشاهدة مباريات دوري روشن السعودي عبر قنوات ثمانية، ولهواة البث المباشر، فإنّ تطبيق ثمانية هو الناقل الرسمي.

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جدول مباريات اليوم الجمعة 27 نوفمبر 2026 "27-11-2026"

دوري روشن السعودي - الجولة 13

المباراة الموعد القنوات الناقلة الخلود - الخليج 15:15 السعودية، 16:15 الإمارات ثمانية 2 القادسية - الفيحاء 17:20 السعودية، 18:20 الإمارات ثمانية 1 الاتحاد - نيوم 20:30 السعودية، 21:30 الإمارات ثمانية 2

الدوري الإنجليزي - الجولة 12

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق نوتنجهام فورست - تشيلسي 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN Sports 1 عامر الخوذيري

الدوري الإسباني - الجولة 13

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق ليفانتي - راسينج سانتاندير 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORTS 2 أحمد عبده

الدوري الإيطالي - الجولة 13

المباراة الموعد القنوات الناقلة فينيسا - بولونيا 22:45 السعودية، 23:45 الإمارات stc tv

الدوري الفرنسي - الجولة 12

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق بريست - باريس إف سي 22:45 السعودية، 23:45 الإمارات beIN SPORTS 4 نوفل باشي

الدوري الألماني - الجولة 11

المباراة الموعد القنوات الناقلة فيردر بريمن - بوروسيا مونشنجلادباخ 22:30 السعودية، 23:30 الإمارات MBC شاهد رياضة

الدوري المغربي - الجولة 8

المباراة الموعد القنوات الناقلة أمل تزنيت - المغرب التطواني 19:00 المغرب، 21:00 السعودية المغربية الرياضية

الكونفدرالية الأفريقية - الجولة 1