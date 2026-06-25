Goal.com
مباشر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
Mbappe Haaland Francia NorvegiaGetty Images
إنترنت آمن وسريع باستخدام
أحمد مجدي

جدول مباريات اليوم الجمعة 26 يونيو 2026 في كأس العالم ..القنوات الناقلة والمعلقين

كأس العالم
القنوات الناقلة
تونس ضد هولندا
تونس
هولندا
اليابان ضد السويد
اليابان
السويد
تركيا ضد الولايات المتحدة الأمريكية
تركيا
الولايات المتحدة الأمريكية
باراجواي ضد أستراليا
باراجواي
أستراليا
النرويج ضد فرنسا
النرويج
فرنسا
السنغال ضد العراق
السنغال
العراق

تعرف على مباريات اليوم الجمعة 26 يونيو 2026 في كأس العالم والقنوات الناقلة وجدول المعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" مباريات اليوم في كأس العالم، أهم بطولة عالمية في اللعبة بلا أدنى شك.

ونسرد لكم مباريات اليوم الخميس 25 يونيو 2026، وتبدأ بمباراة تونس وهولندا واليابان والسويد، وتنتهي بقمتي فرنسا والنرويج والسنغال والعراق.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 26 يونيو 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الجمعة 26 يونيو 2026؟

يمكن متابعة مباريات كأس العالم عبر تطبيق TOD.

وإن كنت ترغب في انترنت آمن وسريع في أي مكان في العالم يمكن الاستعانة بتطبيق Nord VPN.

احصل على اتصال إنترنت آمن وسريع باستخدام NordVPNاشترك الآن!

جدول مباريات اليوم الجمعة 26 يونيو 2026 "26-06-2026"

كأس العالم 2026 - الجولة الثالثة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
تونس - هولندا02:00 السعودية، 03:00 الإماراتbeIN Max 3عصام الشوالي
 
 
اليابان - السويد02:00 السعودية، 03:00 الإماراتbeIN Max 4عبدالله الغامدي
 
تركيا - الولايات المتحدة 05:00 السعودية، 06:00 الإمارات beIN 4K HDRمحمد المبروكي
beIN Max 1
باراجواي - أستراليا 05:00 السعودية، 06:00 الإمارات beIN Max 5علي محمد علي
 
 
النرويج - فرنسا 22:00 السعودية، 23:00 الإماراتbeIN Max 2أحمد البلوشي
السنغال - العراق22:00 السعودية، 23:00 الإماراتbeIN Max 1خليل البلوشي

طالع الجدول الكامل من هنا

إعلان