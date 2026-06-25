جدول مباريات اليوم الجمعة 26 يونيو 2026 في كأس العالم ..القنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" مباريات اليوم في كأس العالم، أهم بطولة عالمية في اللعبة بلا أدنى شك.
ونسرد لكم مباريات اليوم الخميس 25 يونيو 2026، وتبدأ بمباراة تونس وهولندا واليابان والسويد، وتنتهي بقمتي فرنسا والنرويج والسنغال والعراق.
وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 26 يونيو 2026 والقنوات الناقلة.
كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الجمعة 26 يونيو 2026؟
يمكن متابعة مباريات كأس العالم عبر تطبيق TOD.
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جدول مباريات اليوم الجمعة 26 يونيو 2026 "26-06-2026"
كأس العالم 2026 - الجولة الثالثة
|المباراة
|الموعد
|القنوات الناقلة
|المعلق
|تونس - هولندا
|02:00 السعودية، 03:00 الإمارات
|beIN Max 3
|عصام الشوالي
|اليابان - السويد
|02:00 السعودية، 03:00 الإمارات
|beIN Max 4
|عبدالله الغامدي
|تركيا - الولايات المتحدة
|05:00 السعودية، 06:00 الإمارات
|beIN 4K HDR
|محمد المبروكي
|beIN Max 1
|باراجواي - أستراليا
|05:00 السعودية، 06:00 الإمارات
|beIN Max 5
|علي محمد علي
|النرويج - فرنسا
|22:00 السعودية، 23:00 الإمارات
|beIN Max 2
|أحمد البلوشي
|السنغال - العراق
|22:00 السعودية، 23:00 الإمارات
|beIN Max 1
|خليل البلوشي