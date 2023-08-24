جدول مباريات اليوم الجمعة 25 أغسطس 2023 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 25 أغسطس 2023 في دوري روشن السعودي والبطولات العالمية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

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يوم كروي جديد بعد عودة الحياة إلى أوصال كرة القدم حول العالم، مع عودة الدوري السعودي وكذلك الدوريات الأوروبية الكبرى.

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ونستعرض معكم مباريات اليوم الجمعة 25 أغسطس 2023 حيث نتابع استكمال الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي 2023-2024، هذا بالإضافة إلى مباريات هامة في الدوري الإنجليزي والإسباني والفرنسي والألماني.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 25 أغسطس 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الجمعة 25 أغسطس 2023 "25-08-2023"

دوري روشن السعودي - الجولة 3

المباراة الموعد معلق المباراة القناة الناقلة الفيحاء - الحزم 18:00 مصر والسعودية راشد الدوسري

محمد الخامسي شاهد الشباب - ضمك 21:00 مصر والسعودية حماد العنزي

سليمان الشريف شاهد الفتح - النصر 21:00 مصر والسعودية عيسى الحربين

جعفر الصليح شاهد التعاون - أبها 21:00 مصر والسعودية عبدالله الحربي

عبد العزيز السبر شاهد

الدوري الإنجليزي - الجولة 3

المباراة الموعد القناة الناقلة تشيلسي - لوتون تاون 22:00 مصر والسعودية beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإسباني - الجولة 3

المباراة الموعد القناة الناقلة لاس بالماس - ريال سوسييداد 20:30 مصر والسعودية beIN Sports HD 4 سيلتا فيجو.- ريال مدريد 22:30 مصر والسعودية beIN Sports HD 1

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