جدول مباريات اليوم الجمعة 23 أكتوبر 2026 .. القنوات الناقلة والمعلقين

يشهد اليوم الجمعة 23 أكتوبر 2026 إقامة مجموعة من المباريات الهامة مع عودة الفرق للعب الدوريات.

وتستمر مباريات جولة جديدة في الدوري الإسباني والفرنسي والألماني والإيطالي والإنجليزي، إضافة إلى مباريات جديدة في دوري روشن السعودي.





وفي هذا التقرير، نستعرض معكم جدول مباريات اليوم الجمعة 23 أكتوبر 2026، إلى جانب القنوات الناقلة لهذه المواجهات المرتقبة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الجمعة 23 أكتوبر 2026؟

يمكن مشاهدة مباريات الدوري الإسباني والفرنسي ودوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية عبر قنوات beIN SPORTS ، ولهواة البث المباشر، فإنّ تطبيق TOD TV هو الناقل الرسمي.

ويمتلك تطبيق stc tv حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي.

كما يمكن مشاهدة مباريات دوري روشن السعودي عبر قنوات ثمانية، ولهواة البث المباشر، فإنّ تطبيق ثمانية هو الناقل الرسمي.

وإن كنت ترغب في انترنت آمن وسريع في أي مكان في العالم يمكن الاستعانة بتطبيق Nord VPN.





جدول مباريات اليوم الجمعة 23 أكتوبر 2026 "23-10-2026"

دوري روشن السعودي - الجولة 11

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق الفيصلي - النصر 16:30 السعودية، 17:30 الإمارات ثمانية عبدالله الحربي راشد الدوسري الاتحاد - الدرعية 18:30 السعودية، 19:30 الإمارات ثمانية سليمان الشريف سعيد يحيى القادسية - الهلال 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات ثمانية فارس عوض مشاري القرني الأهلي - الخليج 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات ثمانية فهد العتيبي خالد المديفر

الدوري الإنجليزي - الجولة 8





المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق إيبسويتش تاون - نوتنجهام فورست 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN SPORTS 1 عبدالله الغامدي





الدوري الإسباني - الجولة 10





المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق ديبورتيفو ألافيس - ملقا 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN SPORTS 3 عامر الخوذيري





الدوري الإيطالي - الجولة 8









المباراة الموعد القنوات الناقلة تورينو - مونزا 21:45 السعودية، 22:45 الإمارات stc tv





الدوري الفرنسي - الجولة 8





المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق بريست - نيس 21:45 السعودية، 22:45 الإمارات beIN SPORTS 4 أحمد البلوشي

الدوري الألماني - الجولة 7





المباراة الموعد القنوات الناقلة شتوتجارت - بوروسيا مونشنجلادباخ 21:30 السعودية، 20:30 الإمارات MBC شاهد رياضة

دوري أبطال أفريقيا - إياب دور الـ32





المباراة الموعد القنوات الناقلة بترو أتلتيكو - سكوتلاند 17:30 مصر، 15:30 المغرب ZSPORT 1 صن داونز - ويليتي 21:00 مصر، 19:00 المغرب SuperSport Action Africa أورلاندو بيراتس - أفريكا ستارز 21:00 مصر، 19:00 المغرب Supersport PSL مولودية الجزائر - إينوجو رينجرز 21:00 مصر، 19:00 الجزائر الجزائرية الأولى

الكونفدرالية الأفريقية - إياب دور الـ32





المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق أول أغسطس - فيرونجا 18:00 مصر، 16:00 المغرب NORD VPN - كايزر تشيفز - ريد أروز 19:00 مصر، 17:00 المغرب NORD VPN - الرجاء - الكانيمي 21:00 المغرب، 23:00 مصر المغربية الرياضية عبد الحق الشراط





كأس الخليج تحت 17 عاما - الجولة 3





المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق الكويت - العراق 17:45 السعودية، 18:45 الإمارات الكاس 1 بكر علوان- مصر - اليمن 20:00 السعودية، 21:00 الإمارات الكاس 1 هيكل الصغير









طالع الجدول الكامل من هنا



