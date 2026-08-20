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أحمد مجدي

جدول مباريات اليوم الجمعة 21 أغسطس 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

القنوات الناقلة
الدوري الإسباني
الدوري الإنجليزي الممتاز
دوري روشن السعودي
الدوري الفرنسي
دوري يلو للدرجة الأولى
الدوري المصري الممتاز

تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 21 أغسطس 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" مباريات اليوم في المباريات التي تشهد استمرار انطلاقة المنافسات الأوروبية والعربية لموسم 2026-2027.

ونسرد لكم مباريات اليوم الجمعة 21 أغسطس 2026 حيث تستمر  منافسات الدوري السعودي 2026-2027 وتبدأ مباريات الدوري الإنجليزي والفرنسي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 21 أغسطس 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الجمعة 21 أغسطس 2026؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات الدوري السعودي 2026-2027 ودوري يلو، وستنقل مباريات البطولتين على شاشتها.

بينما يمكن مشاهدة مباريات الدوري الإسباني والإنجليزي والفرنسي عبر تطبيق "TOD".

ويمكن مشاهدة الدوري المصري عن طريق تطبيق أون سبورت ومنصات كورة بلس.

جدول مباريات اليوم الجمعة 21 أغسطس 2026 "21-08-2026"

دوري روشن السعودي - الجولة 2

 
المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
الرياض - النصر19:00 السعودية، 20:00 الإماراتثمانية 2مشاري القرني
الحزم - الدرعية19:15 السعودية، 20:15 الإماراتثمانية 1خالد المديفر
الفيصلي - نيوم21:00 السعودية، 22:00 الإماراتثمانيةسعد يحيى
القادسية - الاتحاد21:00 السعودية، 22:00 الإماراتثمانية 3فارس عوض
راشد الدوسري

الدوري الإنجليزي - الجولة 1

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
آرسنال - كوفنتري سيتي22:00 السعودية، 23:00 الإماراتbeIN Sports 1حفيظ دراجي

الدوري الإسباني - الجولة 2

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
ريال بيتيس - ريال سوسييداد22:00 السعودية، 23:00 الإماراتbeIN Sports 2محمد بركات

الدوري الفرنسي - الجولة 1

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
مارسيليا - ستراسبورج21:45 السعودية، 22:45 الإماراتbeIN Sports 4جواد بدة

الدوري المصري - الجولة 1

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
وادي دجلة - زد 17:00 السعودية، 18:00 الإماراتOn Sport 1أيمن الكاشف
أبو قير - البنك الأهلي 20:00 السعودية، 21:00 الإماراتOn Sport Maxمحمد عفيفي
الزمالك - الاتحاد20:00 السعودية، 21:00 الإماراتOn Sport 1بلال علام

دوري يلو - الجولة 1

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
الجيل - الزلفي18:50 السعودية، 19:50 الإماراتثمانية
البكيرية - الأنوار19:15 السعودية، 20:15 الإماراتثمانية
الوحدة - العدالة20:50 السعودية، 21:50 الإماراتثمانية

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