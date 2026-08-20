جدول مباريات اليوم الجمعة 21 أغسطس 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" مباريات اليوم في المباريات التي تشهد استمرار انطلاقة المنافسات الأوروبية والعربية لموسم 2026-2027.

ونسرد لكم مباريات اليوم الجمعة 21 أغسطس 2026 حيث تستمر منافسات الدوري السعودي 2026-2027 وتبدأ مباريات الدوري الإنجليزي والفرنسي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 21 أغسطس 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الجمعة 21 أغسطس 2026؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات الدوري السعودي 2026-2027 ودوري يلو، وستنقل مباريات البطولتين على شاشتها.

بينما يمكن مشاهدة مباريات الدوري الإسباني والإنجليزي والفرنسي عبر تطبيق "TOD".

ويمكن مشاهدة الدوري المصري عن طريق تطبيق أون سبورت ومنصات كورة بلس.

جدول مباريات اليوم الجمعة 21 أغسطس 2026 "21-08-2026"

دوري روشن السعودي - الجولة 2

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق الرياض - النصر 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات ثمانية 2 مشاري القرني الحزم - الدرعية 19:15 السعودية، 20:15 الإمارات ثمانية 1 خالد المديفر الفيصلي - نيوم 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات ثمانية سعد يحيى القادسية - الاتحاد 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات ثمانية 3 فارس عوض راشد الدوسري

الدوري الإنجليزي - الجولة 1

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق آرسنال - كوفنتري سيتي 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN Sports 1 حفيظ دراجي

الدوري الإسباني - الجولة 2

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق ريال بيتيس - ريال سوسييداد 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN Sports 2 محمد بركات

الدوري الفرنسي - الجولة 1

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق مارسيليا - ستراسبورج 21:45 السعودية، 22:45 الإمارات beIN Sports 4 جواد بدة

الدوري المصري - الجولة 1

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق وادي دجلة - زد 17:00 السعودية، 18:00 الإمارات On Sport 1 أيمن الكاشف أبو قير - البنك الأهلي 20:00 السعودية، 21:00 الإمارات On Sport Max محمد عفيفي الزمالك - الاتحاد 20:00 السعودية، 21:00 الإمارات On Sport 1 بلال علام

دوري يلو - الجولة 1