جدول مباريات اليوم الجمعة 2 أكتوبر 2026 .. القنوات الناقلة والمعلقين

يشهد اليوم الجمعة 2 أكتوبر 2026 إقامة مواجهات قوية ضمن بطولة دوري الأمم الأوروبية 2026-2027.

وفي هذا التقرير، نستعرض معكم جدول مباريات اليوم الجمعة 2 أكتوبر 2026، إلى جانب القنوات الناقلة لهذه المواجهات المرتقبة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الجمعة 2 أكتوبر 2026؟

يمكن مشاهدة العديد من المباريات عبر قنوات beIN SPORTS ، ولهواة البث المباشر، فإنّ تطبيق TOD TV هو الناقل الرسمي.

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جدول مباريات اليوم الجمعة 2 أكتوبر 2026 "02-10-2026"

دوري الأمم الأوروبية - الجولة 3





المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق كازاخستان - مولدوفا 17:00 السعودية، 18:00 الإمارات beIN Sports 2 بكر علوان قبرص - أرمينيا 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات beIN Sports 4 أحمد سوكو لاتفيا - الجبل الأسود 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات beIN Sports 3 محمد المبروكي بلجيكا - تركيا 21:45 السعودية، 22:45 الإمارات beIN Sports 2 أحمد البلوشي فرنسا - إيطاليا 21:45 السعودية، 22:45 الإمارات beIN Sports 1 عصام الشوالي المجر - جورجيا 21:45 السعودية، 22:45 الإمارات beIN Sports 5 أحمد فؤاد أوكرانيا - أيرلندا الشمالية 21:45 السعودية، 22:45 الإمارات beIN Sports 8 جواد بدة بولندا - رومانيا 21:45 السعودية، 22:45 الإمارات beIN Sports 4 أحمد عبده جزر فارو - سلوفاكيا 21:45 السعودية، 22:45 الإمارات beIN Sports 6 باسم الزير البوسنة - السويد 21:45 السعودية، 22:45 الإمارات beIN Sports 3 محمد المبروكي

مباريات ودية - منتخبات





المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق الصين - فلسطين 14:35 السعودية، 15:35 الإمارات فلسطين الرياضية قصي أبو شرخ











