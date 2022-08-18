جدول مباريات اليوم الجمعة 19 أغسطس 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 19 أغسطس 2022 في البطولات والدوريات الأوروبية والعربية، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

تعود إثارة ومتعة كرة القدم من جديد، بعد فترة طويلة من الغياب والتوقف، وذلك مع استمرار منافسات موسم 2022-23 في عدد من البطولات الأوروبية الكبرى، وعلى رأسها الدوري الألماني، والدوري الفرنسي، بالإضافة إلى انطلاق النسخة الجديدة من الدوري الإسباني.

وسنكون يوم الجمعة 19 أغسطس 2022، على موعد مع عدد من المواجهات القوية، بالعديد من المباريات المثيرة، في البطولات الأوروبية والعربية.

البداية ستكون من الجولة الثانية في منافسات موسم 2022-23 من الدوري الإسباني، حيث يلعب إسبانيول مع رايو فاييكانو، وإشبيلية مع بلد الوليد.

ومن إسبانيا إلى فرنسا، حيث تنطلق الجمعة الجولة الثالثة في موسم 2022-23 من الدوري الفرنسي، بمباراة ليون مع تروا.

أما في ألمانيا، تنطلق كذلك الجولة الثالثة من الموسم الجديد في الدوري الألماني، بمباراة بوروسيا مونشنجلادباخ وهيرتا برلين.

أما على المستوى العربي، فتقام مباريات الجولة 31 من الدوري المصري، وفيها يلعب مصر المقاصة مع المقاولون العرب، وفاركو مع الزمالك، وبيراميدز أمام سموحة.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 19 أغسطس 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الجمعة 19 أغسطس 2022 "19-08-2022"

الدوري الإسباني - الجولة الثانية

المباراة الموعد القناة الناقلة إسبانيول - رايو فاييكانو 20:00 مصر، 21:00 السعودية beIN Sports HD 1 إشبيلية - بلد الوليد 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1

الدوري الفرنسي - الجولة الثالثة

المباراة الموعد القناة الناقلة ليون - تروا 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 2

الدوري الألماني - الجولة الثالثة

المباراة الموعد القناة الناقلة بوروسيا مونشنجلادباخ - هيرتا برلين 20:30 مصر، 21:30 السعودية غير مذاعة عربيًا

الدوري المصري - الجولة 31

المباراة الموعد القناة الناقلة فاركو - الزمالك 18:30 مصر، 19:30 السعودية OnTime Sports 1 مصر المقاصة - المقاولون العرب 18:30 مصر، 19:30 السعودية بيراميدز - سموحة 20:00 مصر، 21:00 السعودية OnTime Sports 1

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