جدول مباريات اليوم الجمعة 16 سبتمبر 2022 في الدوري السعودي والبطولات الأوروبية والقنوات الناقلة

تعود بطولة الدوري السعودي للمحترفين مرة أخرى مع انطلاق موسم 2022-2023، وتعود معه الإثارة المعتادة، إذ تتواصل مباريات الجولة الرابعة من الموسم يوم الجمعة 16 سبتمبر 2022.
وتقام ثلاث مباريات يوم الجمعة 16 سبتمبر في الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي، تسعى فيها جميع الفريق إلى تحقيق الفوز من أجل انطلاقة مثالية للموسم.
البداية ستكون من مباراة يحل فيها ضمك ضيفًا على التعاون، أما المباراة الثانية فتجمع بين أبها والفيحاء، أما ثالث مباريات اليوم، ستكون مواجهة يستضيف فيها الهلال، بطل الدوري السعودي، نادي الوحدة.
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وفي السعودية أيضًا، تنطلق الجمعة 16 سبتمبر، مباريات الجولة الخامسة من دوري يلو الدرجة الأولى السعودي لموسم 2022-23، بإقامة مباراتين، أبرزهما مواجهة الأهلي أمام أحد.
أما على المستوى الأوروبي، فتنطلق الجمعة 16 سبتمبر مباريات الجولة الثامنة لموسم 2022-23 من الدوري الإنجليزي بإقامة مباراتين، وعلى رأسهما مواجهة أستون فيلا وساثامبتون.
ومن إنجلترا إلى إسبانيا، حيث تنطلق الجمعة مباريات الجولة السادسة من موسم 2022-23 من الدوري الإسباني بإقامة مباراة واحدة تجمع بين قادش وبلد الوليد.
كما تنطلق أيضًا مساء الجمعة مباريات جولة جديدة في الدوري الإيطالي، والدوري الألماني، والدوري الفرنسي.
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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 16 سبتمبر 2022 والقنوات الناقلة.
جدول مباريات اليوم الجمعة 16 سبتمبر 2022 "16-09-2022"
دوري روشن السعودي - الجولة الرابعة
المباراة
الموعد
القناة الناقلة
التعاون - ضمك
18:50 السعودية، 17:50 مصر
|شاهد VIP
أبها - الفيحاء
18:50 السعودية، 17:50 مصر
الهلال - الوحدة
21:00 السعودية، 20:00 مصر
دوري يلو الدرجة الأولى السعودي - الجولة الخامسة
المباراة
الموعد
القناة الناقلة
العين - العروبة
18:50 السعودية، 17:50 مصر
الرياضية السعودية
الأهلي - أحد
20:30 السعودية، 19:30 مصر
الرياضية السعودية
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الدوري الإنجليزي - الجولة الثامنة
المباراة
الموعد
القناة الناقلة
أستون فيلا - ساوثامبتون
21:00 مصر، 22:00 السعودية
beIN Sports 1 HD Premium
نوتنجهام فورست - فولهام
21:00 مصر، 22:00 السعودية
beIN Sports 2 HD Premium
الدوري الإسباني - الجولة السادسة
المباراة
الموعد
القناة الناقلة
بلد الوليد - قادش
21:00 مصر، 22:00 السعودية
beIN Sports 1 HD
الدوري الفرنسي - الجولة الثامنة
المباراة
الموعد
القناة الناقلة
أوسير - لوريان
21:00 مصر، 22:00 السعودية
beIN Sports 2 HD
الدوري الإيطالي - الجولة السابعة
المباراة
الموعد
القناة الناقلة
ساليرنيتانا - ليتشي
20:45 مصر، 21:45 السعودية
Starz Play App
الدوري الألماني - الجولة السابعة
المباراة
الموعد
القناة الناقلة
ماينتس - هيرتا برلين
20:30 مصر، 21:20 السعودية
beIN Sports HD 3
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