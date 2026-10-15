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أحمد مجدي
ترجمه

جدول مباريات اليوم الجمعة 16 أكتوبر 2026 .. القنوات الناقلة والمعلقين

القنوات الناقلة
الدوري الإسباني
دوري روشن السعودي
الدوري الألماني
الدوري الفرنسي
الدوري الإيطالي
الجيش الرواندي ضد الزمالك
الجيش الرواندي
الزمالك
دوري أبطال إفريقيا - المرحلة التمهيدية
كأس الكونفيدرالية الإفريقية
إسبانيا
المملكة العربية السعودية
ألمانيا
فرنسا
إيطاليا
رواندا
مصر

تعرف على مباريات اليوم والقنوات الناقلة وجدول المعلقين

يشهد اليوم الجمعة 16 أكتوبر 2026 إقامة مجموعة من المباريات الهامة مع عودة الفرق للعب الدوريات عقب التوقف الدولي.

وتستمر مباريات جولة جديدة في الدوري الإسباني والفرنسي والألماني والإيطالي، إضافة إلى مباريات جديدة في دوري روشن السعودي.


وفي هذا التقرير، نستعرض معكم جدول مباريات اليوم الجمعة 16 أكتوبر 2026، إلى جانب القنوات الناقلة لهذه المواجهات المرتقبة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الجمعة 16 أكتوبر 2026؟

يمكن مشاهدة مباريات الدوري الإسباني والفرنسي ودوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية عبر قنوات beIN SPORTS ، ولهواة البث المباشر، فإنّ تطبيق TOD TV هو الناقل الرسمي.

ويمتلك تطبيق stc tv حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي.

كما يمكن مشاهدة مباريات دوري روشن السعودي عبر قنوات ثمانية، ولهواة البث المباشر، فإنّ تطبيق ثمانية هو الناقل الرسمي.

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جدول مباريات اليوم الجمعة 16 أكتوبر 2026 "16-10-2026"

دوري روشن السعودي - الجولة 9

المباراة

الموعد

القنوات الناقلة

المعلق

القادسية - أبها

16:15 السعودية، 17:15 الإمارات

ثمانية 1

عبدالله الحربي

الدوري الإسباني - الجولة 9


المباراة

الموعد

القنوات الناقلة

المعلق

ديبورتيفو لاكورونيا - ليفانتي

22:00 السعودية، 23:00 الإمارات

beIN SPORTS 3

حسن العيدروس


الدوري الإيطالي - الجولة 7



المباراة

الموعد

القنوات الناقلة

فروزينوني - ساسوولو

21:45 السعودية، 22:45 الإمارات

stc tv


الدوري الفرنسي - الجولة 7


المباراة

الموعد

القنوات الناقلة

المعلق

لومان - تولوز

21:45 السعودية، 22:45 الإمارات

beIN SPORTS 4

جواد بدة

الدوري الألماني - الجولة 6


المباراة

الموعد

القنوات الناقلة

أينتراخت فرانكفورت - كولن

21:30 السعودية، 20:30 الإمارات

MBC شاهد رياضة

دوري أبطال أفريقيا - ذهاب دور الـ32


المباراة

الموعد

القنوات الناقلة

المعلق

المريخ بانتيو - بيراميدز

15:30 مصر، 13:30 المغرب

ON SPORT MAX

أيمن الكاشف

الجيش الرواندي - الزمالك

19:00 مصر، 17:00 المغرب

ON SPORT

محمد الشاذلي

15 أغسطس - سيمبا

20:00 مصر، 18:00 المغرب

Nord VPN

-

السويحلي - الترجي

19:00 ليبيا، 18:00 تونس

ليبيا الرياضية

-

الكونفدرالية الأفريقية - ذهاب دور الـ32


المباراة

الموعد

القنوات الناقلة

المعلق

جامعة ولوالو - الأهلي طرابلس

15:00 مصر، 14:00 ليبيا

تليفزيون حصاد

رؤوف خليف

زد - عزام يونايتد

20:00 مصر، 18:00 المغرب

ON SPORT

مؤمن حسن


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