جدول مباريات اليوم الجمعة 15 مارس 2024 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 15 مارس 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

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يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه أكثر من مباراة قوية وهامة في الدوريات والمحافل الأوروبية والعربية الكبرى.

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ونسرد لكم مباريات اليوم الجمعة 15 مارس 2024 حيث تستمر مباريات الدوري السعودي، وكذلك تنطلق مباريات جولة جديدة من الدوري الإسباني والإيطالي والألماني والفرنسي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 15 مارس 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الجمعة 15 مارس 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD وذلك على مستوى بطولات الدوري الإسباني والألماني والإيطالي والفرنسي.

وإذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى بطولة دوري روشن السعودي.

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

جدول مباريات اليوم الجمعة 15 مارس 2024 "15-03-2024"

دوري روشن السعودي - الجولة 24

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق الأهلي - النصر 22:00 السعودية، 21:00 مصر SSC SPORTS علي سعيد الكعبي

حاتم بطيشة الطائي - الاتفاق 22:00 السعودية، 21:00 مصر SSC SPORTS عبد الله الحربي الفيحاء - الرياض 22:00 السعودية، 21:00 مصر SSC SPORTS عبد الله المحيسن

الدوري الإسباني - الجولة 29

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق ريال سوسييداد - قادش 23:00 السعودية، 22:00 مصر beIN SPORTS 3 محمد المبروكي

الدوري الألماني - الجولة 26

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق كولن - لايبزيج 21:30 مصر، 22:30 السعودية beIN SPORTS 5 محمد بركات

الدوري الفرنسي - الجولة 26

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق تولوز - ليون 23:00 السعودية، 22:00 مصر beIN SPORTS 4 نوفل باشي

الدوري الإيطالي - الجولة 29

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق إمبولي - بولونيا 21:45 مصر، 22:45 السعودية AD Sports Premium 1 غازي العمري

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