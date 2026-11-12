جدول مباريات اليوم الجمعة 13 نوفمبر 2026 .. القنوات الناقلة والمعلقين

يشهد اليوم الخميس 12 نوفمبر 2026 إقامة مجموعة من المباريات الهامة مع عودة المباريات الدولية في التوقف الدولي.

وتستمر مباريات جولة جديدة في دوري الأمم الأوروبية وتصفيات كأس أفريقيا 2027 إضافة إلى وديات قوية.

وفي هذا التقرير، نستعرض معكم جدول مباريات اليوم الجمعة 13 نوفمبر 2026، إلى جانب القنوات الناقلة لهذه المواجهات المرتقبة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الجمعة 13 نوفمبر 2026؟

يمكن مشاهدة مباريات دوري الأمم الأوروبية وتصفيات كأس أفريقيا 2027 عبر قنوات beIN SPORTS ، ولهواة البث المباشر، فإنّ تطبيق TOD TV هو الناقل الرسمي.

المباريات التالية السعودية المباريات الودية 09:30 كوريا الجنوبية شاهد

أما مباريات المنتخب السعودي فيمكن متابعتها عبر تطبيق stc tv.

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جدول مباريات اليوم الجمعة 13 نوفمبر 2026 "13-11-2026"

دوري الأمم الأوروبية - الجولة 5

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق مولدوفا - كازاخستان 20:00 السعودية، 21:00 الإمارات beIN SPORTS 6 محمد السعدي بلغاريا - أيسلندا 22:45 السعودية، 23:45 الإمارات beIN SPORTS 8 بكر علوان لوكسمبورج - إستونيا 22:45 السعودية، 23:45 الإمارات beIN XTRA 3 عامر الخوذيري اسكتلندا - مقدونيا الشمالية 22:45 السعودية، 23:45 الإمارات beIN SPORTS 5 عبدالله الغامدي سلوفينيا - سويسرا 22:45 السعودية، 23:45 الإمارات beIN SPORTS 6 سمير اليعقوبي هولندا - اليونان 22:45 السعودية، 23:45 الإمارات beIN SPORTS 4 أحمد البلوشي صربيا - ألمانيا 22:45 السعودية، 23:45 الإمارات beIN SPORTS 3 عصام الشوالي أندورا - جبل طارق 22:45 السعودية، 23:45 الإمارات beIN XTRA 1 محمد نضال ليشتنشتاين - أذربيجان 22:45 السعودية، 23:45 الإمارات beIN XTRA 2 حسن العيدروس سلوفاكيا - جزر فارو 22:45 السعودية، 23:45 الإمارات beIN SPORTS 7 منتصر الأزهري

تصفيات كأس أفريقيا 2027 - الجولة 3

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق جزر القمر - الكونغو 16:00 السعودية، 17:00 الإمارات beIN SPORTS 3 حسن العيدروس زامبيا - بوروندي 16:00 السعودية، 17:00 الإمارات beIN SPORTS 2 محمد المبروكي موزمبيق - إثيوبيا 16:00 السعودية، 17:00 الإمارات beIN SPORTS 1 أحمد عبده تونس - ليبيا 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات beIN SPORTS 1 حفيظ دراجي الرأس الأخضر - ليبيريا 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات beIN SPORTS 5 محمد المبروكي نيجيريا - تنزانيا 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات beIN SPORTS 3 محمد بركات الجابون - ليسوتو 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات beIN XTRA 1 أحمد البلوشي جنوب أفريقيا - كينيا 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات beIN SPORTS 4 نوفل باشي بوركينا فاسو - موريتانيا 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات beIN SPORTS 2 أحمد سوكو مالي - رواندا 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN SPORTS 9 أحمد عبده مصر - مالاوي 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN SPORTS 2 علي محمد علي المغرب - النيجر 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORTS 1 جواد بدة

مباريات ودية - منتخبات