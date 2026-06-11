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South Korea vs Czechia
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جدول مباريات اليوم الجمعة 12 يونيو 2026 في كأس العالم ..القنوات الناقلة والمعلقين

القنوات الناقلة
كأس العالم
كندا ضد البوسنة والهرسك
كندا
البوسنة والهرسك
كوريا الجنوبية ضد تشيكيا
كوريا الجنوبية
تشيكيا

تعرف على مباريات اليوم الجمعة 12 يونيو 2026 في كأس العالم والقنوات الناقلة وجدول المعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" مباريات اليوم في كأس العالم، أهم بطولة عالمية في اللعبة بلا أدنى شك.

ونسرد لكم مباريات اليوم الجمعة 12 يونيو 2026، وفيه تقام مباراتان بين كوريا الجنوبية والتشيك وكذلك كندا والبوسنة.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 12 يونيو 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الجمعة 12 يونيو 2026؟

يمكن متابعة مباريات كأس العالم عبر تطبيق TOD.

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كأس العالم
كوريا الجنوبية crest
كوريا الجنوبية
كوريا الجنوبية
تشيكيا crest
تشيكيا
تشيكيا
كأس العالم
كندا crest
كندا
كندا
البوسنة والهرسك crest
البوسنة والهرسك
البوسنة

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جدول مباريات اليوم الجمعة 12 يونيو 2026 "12-06-2026"

كأس العالم 2026 - الجولة الأولى

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
كوريا الجنوبية - التشيك05:00 السعودية، 06:00 الإمارات beIN 4K HDRأحمد البلوشي
beIN Max 1
beIN Max 2محمد بركات
كندا - البوسنة والهرسك22:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN 4K HDRخليل البلوشي
beIN Max 1
beIN Max 2جواد بدة

طالع الجدول الكامل من هنا

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