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Al Qadsiah vs Al-Ittihad Saudi Pro League 2026-2027Al-Ittihad X
شاهد الدوري الإيطالي عبر
أحمد مجدي

جدول مباريات اليوم الجمعة 11 سبتمبر 2026 .. القنوات الناقلة والمعلقين

القنوات الناقلة
الدوري الإسباني
دوري روشن السعودي
الدوري الإيطالي
الدوري الفرنسي
الدوري الألماني
إنجلترا
إسبانيا
فرنسا
المملكة العربية السعودية
مصر
ألمانيا

تعرف على مباريات اليوم والقنوات الناقلة وجدول المعلقين

يشهد اليوم الجمعة 11 سبتمبر 2026 إقامة مجموعة من المباريات المرتقبة في عدد من البطولات، ضمن منافسات الموسم الكروي الجديد.

وتتواصل اليوم منافسات الدوري الإيطالي والإسباني والفرنسي والألماني إضافة إلى مباريات هامة في دوري روشن.

وفي هذا التقرير، نستعرض معكم جدول مباريات اليوم الجمعة 11 سبتمبر 2026، إلى جانب القنوات الناقلة لهذه المواجهات المرتقبة.

ما القنوات الناقلة لمباريات اليوم الجمعة 11 سبتمبر 2026؟

يمكن مشاهدة مباريات الدوري الإسباني والفرنسي عبر قنوات beIN SPORTS ، ولهواة البث المباشر، فإنّ تطبيق TOD TV هو الناقل الرسمي.

كما يمكن مشاهدة مباريات دوري روشن السعودي عبر قنوات ثمانية، ولهواة البث المباشر، فإنّ تطبيق ثمانية هو الناقل الرسمي.

ويمتلك تطبيق stc tv حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي.

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جدول مباريات اليوم الجمعة 11 سبتمبر 2026 "11-09-2026"

دوري روشن السعودي - الجولة 7

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق 
القادسية - الاتفاق 18:25 السعودية، 19:25 الإمارات ثمانية 1جعفر الصليح
الفيصلي - الاتحاد 18:45 السعودية، 19:45 الإمارات ثمانية 2خالد المديفر
الأهلي - الحزم21:00 السعودية، 22:00 الإمارات  ثمانية 1فهد العتيبي

الدوري الإسباني - الجولة 5

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
إشبيلية - فالنسيا22:00 السعودية،23:00 الإمارات beIN SPORTS 4محمد بركات

الدوري الإيطالي - الجولة 4

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المباراةالموعدالقنوات الناقلة
فينيسا - فيورنتينا21:45 السعودية، 22:45 الإماراتstc tv

الدوري الفرنسي - الجولة 4

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
رين - مارسيليا21:45 السعودية، 22:45 الإماراتbeIN SPORTS 2عامر الخوذيري

الدوري الألماني - الجولة 3

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
أونيون برلين - شالكه21:30 السعودية، 22:30 الإماراتMBC ACTIONعصام عبده

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