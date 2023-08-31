جدول مباريات اليوم الجمعة 1 سبتمبر في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة

أحمد مجدي
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دوري روشن السعوديالدوري الإنجليزي الممتازالدوري الإسباني - لا ليجاالدوري الفرنسي - ليج 1الدوري الألماني - بوندسليجاالدوري الإيطالي - سيري آ

تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 1 سبتمبر 2023 في البطولات العالمية والعربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

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يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه المباريات الهامة وبعضها مهم على مستوى دوري روشن السعودي.

ونسرد لكم مباريات اليوم الجمعة 1 سبتمبر 2023 حيث نتابع مباريات الدوريات الأوروبية في استهلال الجولة الجديدة، كذلك نتابع الجولة الخامسة من دوري روشن.

الموضوع يُستكمل بالأسفل
وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 1 سبتمبر 2023 والقنوات الناقلة.

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جدول مباريات اليوم الجمعة 1 سبتمبر 2023 "01-09-2023"

الدوري السعودي - الجولة 5

المباراةالموعدالقناة الناقلة
الفيحاء - الرائد18:00 مصر والسعوديةشاهد
الطائي - أبها18:00 مصر والسعوديةشاهد
الرياض - الاخدود22:00 مصر والسعوديةشاهد
الاتحاد - الهلال22:00 مصر والسعوديةشاهد

الدوري الإنجليزي - الجولة 4

المباراةالموعدالقناة الناقلة
لوتون تاون - وست هام22:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإسباني - الجولة 4

المباراةالموعدالقناة الناقلة
قاديش -فياريال20:30 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 1
ألميريا.- سيلتا فيجو23:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 1

الدوري الإيطالي - الجولة 3

المباراةالموعدالقناة الناقلة
ساسوولو - هيلاس فيرونا19:30 مصر والسعوديةStarz Play App
روما - ميلان21:45 مصر والسعوديةStarz Play App

الدوري الألماني - الجولة 3

المباراةالموعدالقناة الناقلة
بوروسيا دورتموند - هيدنهايم21:30 مصر والسعوديةbeIN Sports

الدوري الفرنسي - الجولة 4

المباراةالموعدالقناة الناقلة
نانت - مارسيليا22:00 مصر والسعوديةbeIN Sports

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

  • 94166كريم بنزيما
  • 10009خاليدو كوليبالي
  • 18147روبرتو فيرمينو
  • 8127نجولو كانتي
  • 20657مارسيلو بروزوفيتش
  • 42335صفقة أخرى
193441 الأصوات