جدول مباريات اليوم الجمعة 1 أبريل 2022 والقنوات الناقلة

تعود إثارة كرة القدم على مستوى الأندية مرة أخرى بعد نهاية فترة التوقف الدولي، ويوم الجمعة 1 أبريل 2022 نحن على موعد مع عدد من المواجهات القوية، بالعديد من المباريات المثيرة في البطولات الأوروبية والقارية.

البداية من دوري أبطال إفريقيا، حيث تنطلق الجمعة مباريات الجولة السادسة من منافسات دور المجموعات، حيث تقام ثلاث مباريات في مرتقبة، بوجود أطراف عربية في مباراتين.

المباراة الأولى يستضيف فيها النجم الساحلي التونسي نظيره جوانينج جالاكسي من بوتسوانا، فيما يستضيف الزمالك المصري فريق ساجرادا الأنجولي.

أما على المستوى الأولى، فتنطلق الجمعة مباريات الجولة 28 من بطولة الدوري الألماني، بإقامة مباراة واحدة فقط، يحل فيها كولن ضيفًا على أونيون برلين.

جدول مباريات دوري أبطال أوروبا 2021-22، والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 1 أبريل 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الجمعة 1 أبريل 2022 "01-04-2022"

دوري أبطال إفريقيا - دور المجموعات

المباراة الموعد القناة الناقلة النجم الساحلي - جوانينج جالاكسي 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports 3 HD الزمالك - ساجرادا 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports 3 HD حوريا - أمازولو 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports 4 HD

الدوري الألماني - الجولة 28

المباراة الموعد القناة الناقلة أونيون برلين - كولن 20:30 مصر، 21:30 السعودية غير مذاعة عربيًا

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