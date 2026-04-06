جدول مباريات اليوم الثلاثاء 7 أبريل 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

ونسرد لكم مباريات اليوم الثلاثاء 7 أبريل 2026، حيث تقام مواجهات قوية على المستويين العربي والعالمي.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الثلاثاء 7 أبريل 2026؟

يمكن متابعة دوري أبطال أوروبا عبر تطبيق TOD.

بجانب مباريات الدوري المصري على Kora plus أما لقاءات دوري يلو على تطبيق ثمانية.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 7 أبريل 2026 "07-04-2026"

دوري أبطال أوروبا - ذهاب ربع النهائي

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق ريال مدريد - بايرن ميونخ 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN Sports 1 HD علي سعيد الكعبي سبورتنج لشبونة - آرسنال 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN Sports 2 HD عصام الشوالي

الدوري المصري - الجولة الأولى (مجموعة التتويج)

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق سموحة - إنبي 17:00 مصر، 18:00 السعودية ON Sport 1 أيمن الكاشف الأخدود - ضمك 20:00 مصر، 21:00 السعودية ON Sport 1 محمد مصطفى عفيفي

دوري يلو الدرجة الأولى السعودي - الجولة 28