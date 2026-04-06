تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
مصعب صلاح

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 7 أبريل 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 7 أبريل 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الثلاثاء 7 أبريل 2026؟

يمكن متابعة دوري أبطال أوروبا عبر تطبيق TOD.

بجانب مباريات الدوري المصري على Kora plus أما لقاءات دوري يلو على تطبيق ثمانية.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 7 أبريل 2026 "07-04-2026"

دوري أبطال أوروبا - ذهاب ربع النهائي

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
ريال مدريد - بايرن ميونخ22:00 السعودية، 23:00 الإماراتbeIN Sports 1 HDعلي سعيد الكعبي
سبورتنج لشبونة - آرسنال22:00 السعودية، 23:00 الإماراتbeIN Sports 2 HDعصام الشوالي

الدوري المصري - الجولة الأولى (مجموعة التتويج)

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
سموحة - إنبي17:00 مصر، 18:00 السعوديةON Sport 1أيمن الكاشف
الأخدود - ضمك20:00 مصر، 21:00 السعوديةON Sport 1محمد مصطفى عفيفي

دوري يلو الدرجة الأولى السعودي - الجولة 28

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
الجبيل - الجندل18:40 السعودية، 19:40 الإماراتثمانية
العربي - الزلفي19:00 السعودية، 20:00 الإماراتثمانية

