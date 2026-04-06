جدول مباريات اليوم الثلاثاء 7 أبريل 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.
ونسرد لكم مباريات اليوم الثلاثاء 7 أبريل 2026، حيث تقام مواجهات قوية على المستويين العربي والعالمي.
كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الثلاثاء 7 أبريل 2026؟
يمكن متابعة دوري أبطال أوروبا عبر تطبيق TOD.
بجانب مباريات الدوري المصري على Kora plus أما لقاءات دوري يلو على تطبيق ثمانية.
جدول مباريات اليوم الثلاثاء 7 أبريل 2026 "07-04-2026"
دوري أبطال أوروبا - ذهاب ربع النهائي
|المباراة
|الموعد
|القنوات الناقلة
|المعلق
|ريال مدريد - بايرن ميونخ
|22:00 السعودية، 23:00 الإمارات
|beIN Sports 1 HD
|علي سعيد الكعبي
|سبورتنج لشبونة - آرسنال
|22:00 السعودية، 23:00 الإمارات
|beIN Sports 2 HD
|عصام الشوالي
الدوري المصري - الجولة الأولى (مجموعة التتويج)
|المباراة
|الموعد
|القنوات الناقلة
|المعلق
|سموحة - إنبي
|17:00 مصر، 18:00 السعودية
|ON Sport 1
|أيمن الكاشف
|الأخدود - ضمك
|20:00 مصر، 21:00 السعودية
|ON Sport 1
|محمد مصطفى عفيفي
دوري يلو الدرجة الأولى السعودي - الجولة 28
|المباراة
|الموعد
|القنوات الناقلة
|الجبيل - الجندل
|18:40 السعودية، 19:40 الإمارات
|ثمانية
|العربي - الزلفي
|19:00 السعودية، 20:00 الإمارات
|ثمانية