جدول مباريات اليوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 .. القنوات الناقلة والمعلقين

يشهد اليوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 إقامة نهائي بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 27".

وفي دوري الأمم الأوروبية تقام مجموعة من المباريات القوية، علاوة على لقاء وحيد في تصفيات أمم أفريقيا 2027.

وفي هذا التقرير، نستعرض معكم جدول مباريات اليوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2026، إلى جانب القنوات الناقلة لهذه المواجهات المرتقبة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2026؟

يمكن مشاهدة مباريات دوري الأمم الأوروبية وتصفيات أمم أفريقيا عبر قنوات beIN SPORTS ، ولهواة البث المباشر، فإنّ تطبيق TOD TV هو الناقل الرسمي.

كما يمكن مشاهدة مباريات كأس الخليج العربي "خليجي 27" عبر قنوات قنوات الكأس والشارقة.

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جدول مباريات اليوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 "06-10-2026"





كأس الخليج العربي "خليجي 27" - النهائي

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق السعودية - الإمارات 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات الشارقة الرياضية موسى عيد الكأس 1 خليل البلوشي أبوظبي الرياضية 1 فارس عوض السعودية الرياضية 1 فهد العتيبي





دوري الأمم الأوروبية - الجولة 4





المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق إسكتلندا - سلوفينيا 21:45 السعودية، 22:45 الإمارات beIN Sports 5 أحمد البلوشي مقدونيا الشمالية - سويسرا 21:45 السعودية، 22:45 الإمارات beIN Sports 6 أحمد فؤاد التشيك - إنجلترا 21:45 السعودية، 22:45 الإمارات beIN Sports 2 حسن العيدروس إسبانيا - كرواتيا 21:45 السعودية، 22:45 الإمارات beIN Sports 1 حفيظ دراجي

تصفيات أمم أفريقيا - الجولة 2





المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق أنجولا - مالاوي 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN extra 1 جواد بدة





مباريات ودية





المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق الجزائر - النيجر 20:00 السعودية، 21:00 الإمارات الأرضية الجزائرية علي جعفر الأردن - فنزويلا 20:00 السعودية، 21:00 الإمارات الأردن الرياضية عماد قطيش







