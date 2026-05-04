مصعب صلاح

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 5 مايو 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

آرسنال ضد أتلتيكو مدريد
الخليج ضد الهلال
الأهلي ضد إنبي
سموحة ضد الزمالك
تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 5 مايو 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الثلاثاء 5 مايو 2026؟

يمكن متابعة دوري أبطال أوروبا عبر تطبيق TOD.

بجانب مباريات  على Kora plus أما لقاءات دوري روشن السعودي على تطبيق ثمانية.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 5 مايو 2026 "05-05-2026"

دوري أبطال أوروبا -إياب نصف النهائي

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
آرسنال - أتلتيكو مدريد22:00 السعودية، 23:00 الإماراتbeIN Sports 1 HDعصام الشوالي

دوري روشن السعودي - الجولة 28

الخليج - الهلال21:00 السعودية، 22:00 الإماراتثمانية

الدوري المصري - الجولة 6 (مجموعة التتويج)

الأهلي - إنبي20:00 مصر، 21:00 الإماراتOn Sport 
سموحة - الزمالك20:00 مصر، 21:00 الإماراتON Sport 
سيراميكا - بيراميدز20:00 مصر، 21:00 الإماراتON Sport 

