جدول مباريات اليوم الثلاثاء 5 أبريل 2022 والقنوات الناقلة

لا تتوقف إثارة كرة القدم كل يوم، ونشهد يوم الثلاثاء 5 أبريل 2022 العديد من المواجهات القوية، خاصة مع عودة منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتنطلق الثلاثاء مباريات الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، بإقامة مباراتين.

المباراة الأولى يحل فيها أتلتيكو مدريد ضيفًأ على ملعب "الاتحاد" معقل نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، في لقاء يعد بالكثير من الندية والإثارة.

أما المباراة الثانية، فيحل فيها ليفربول الإنجليزي ضيفًا على بنفيكا البرتغالي، ورغم أنها تبدو مباراة محسومة نظريًا لصالح "الريدز" إلا أن الفريق البرتغالي من الممكن أن يحقق المفاجأة، مثلما فعل أمام يوفنتوس في دور الستة عشر.

جدول مباريات دوري أبطال أوروبا 2021-22، والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 5 أبريل 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 5 أبريل 2022 "05-04-2022"

دوري أبطال أوروبا - ربع النهائي

المباراة الموعد القناة الناقلة مانشستر سيتي - أتلتيكو مدريد 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium بنفيكا - ليفربول 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 2 HD Premium

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