جدول مباريات اليوم الثلاثاء 30 يونيو 2026 في كأس العالم ..القنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" مباريات اليوم في كأس العالم، أهم بطولة عالمية في اللعبة بلا أدنى شك.
ونسرد لكم مباريات اليوم الثلاثاء 30 يونيو 2026 في دور الـ 32 من كأس العالم.
وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 30 يونيو 2026 والقنوات الناقلة.
كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الثلاثاء 30 يونيو 2026؟
يمكن متابعة مباريات كأس العالم عبر تطبيق TOD.
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جدول مباريات اليوم الثلاثاء 30 يونيو 2026 "30-06-2026"
كأس العالم 2026 - دور الـ 32
|المباراة
|الموعد
|القنوات الناقلة
|المعلق
|هولندا - المغرب
|04:00 السعودية، 02:00 المغرب
|beIN Max 1
|جواد بدة
|beIN Max 3
|حسن العيدروس
|كوت ديفوار - النرويج
|20:00 السعودية، 21:00 الإمارات
|beIN Max 2
|علي سعيد الكعبي
|beIN Max 4
|محمد المبروكي