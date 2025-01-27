تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 28 يناير 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية والأوروبية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه القليل من المباريات ولكنها على قدر عال من الأهمية.

ونسرد لكم مباريات اليوم الثلاثاء 28 يناير 2025 حيث نستكمل مواجهات الجولة العاشرة من الدوري المصري بلقاء البنك الأهلي وبتروجيت، بينما يلتقي سموحة بنادي زد، وفي دوري يلو السعودي نتابع الجولة 19 بمواجهات ساخنة بين أحد والجبلين، أبها ضد العربي والعدالة أمام الفيصلي، بالاضافة إلى نهائي كأس السوبر الكويتي بين الكويت والقادسية.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 28 يناير 2025 والقنوات الناقلة.

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جدول مباريات اليوم الثلاثاء 28 يناير 2025 "28-01-2025"

الدوري المصري - الجولة 10

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق البنك الأهلي - بتروجيت 16:00 مصر، 17:00 السعودية OnTime Sports 1 أمير محروس سموحة - زد 19:00 مصر، 20:00 السعودية OnTime Sports 1 محمد الشاذلي

دوري يلو السعودي - الجولة 19

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق الجبلين - أحد 15:55 السعودية، 14:55 مصر السعودية الرياضية 3 مشعل الشمري أبها - العربي 15:55 السعودية، 14:55 مصر السعودية الرياضية 1 هيثم طحطوح العدالة - الفيصلي 18:00 السعودية، 17:00 مصر السعودية الرياضية 1 محمد البخيتان

كأس السوبر الكويتي - النهائي