مصعب صلاح

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 28 أبريل 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

دوري أبطال أوروبا
دوري روشن السعودي
الدوري المصري الممتاز
دوري يلو للدرجة الأولى
باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ
باريس سان جيرمان
بايرن ميونخ
الهلال ضد ضمك
الهلال
ضمك
بتروجيت ضد الاسماعيلي
بتروجيت
الاسماعيلي

تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 28 أبريل 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الثلاثاء 28 أبريل 2026، حيث تقام مواجهات قوية على المستويين العربي والعالمي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 28 أبريل 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الثلاثاء 28 أبريل 2026؟

يمكن متابعة دوري أبطال أوروبا عبر تطبيق TOD.

بجانب مباريات الدوري المصري على Kora plus أما لقاءات دوري روشن السعودي ودوري يلو على تطبيق ثمانية.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 28 أبريل 2026 "28-04-2026"

دوري أبطال أوروبا -ذهاب نصف النهائي

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
باريس سان جيرمان - بايرن ميونخ22:00 السعودية، 23:00 الإماراتbeIN Sports 1 HDحسن العيدروس

دوري روشن السعودي - الجولة 30

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
الشباب - الفتح19:00 السعودية، 20:00 الإماراتثمانية
نيوم - الحزم19:45 السعودية، 20:45 الإماراتثمانية
الخليج - النجمة21:00 السعودية، 22:00 الإماراتثمانية
الهلال - ضمك21:00 السعودية، 22:00 الإماراتثمانية

الدوري المصري - الجولة 7 (مجموعة الهبوط)

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
بتروجيت - الإسماعيلي17:00 مصر، 18:00 الإماراتON Sport 1طارق الأدور
زد - فاركو17:00 مصر، 18:00 الإماراتOn Sport Maxمحمد الغياتي
المقاولون العرب - غزل المحلة20:00 مصر، 21:00 الإماراتON Sport 1أيمن الكاشف
كهرباء الإسماعيلية - البنك الأهلي20:00 مصر، 21:00 الإماراتON Sport Maxزياد الدكروري

دوري يلو الدرجة الأولى السعودي - الجولة 31

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
الزلفي - الطائي19:10 السعودية، 20:10 الإماراتثمانيةفهد العنزي
البكرية - جدة20:50 السعودية، 21:50 الإماراتثمانيةسلطان الحربي

