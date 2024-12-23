تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه القليل من المباريات ولكنها ستكون على قدر عالي من القوة والندية والحماس في أهم البطولات.

ونسرد لكم مباريات اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 حيث نتابع الجولة الثانية من كأس الخليج العربي "خليجي 26"، والتي يصطدم فيها منتخب عمان بالمنتخب القطري، بينما يواجه المنتخب الكويتي المستضيف للنسخة الحالية من البطولة، بمنتخب الإمارات.

وفي الدوري المصري الممتاز، يفتتح زد وإنبي مباراة الجولة السادسة، بينما يواجه الزمالك فريق طلائع الجيش.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024؟

على مستوى كأس الخليج العربي، يمكنك المشاهدة عبر تطبيق شاهد وشووف وSTARZPLAY وSTC.

إن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 "24-12-2024"

كأس الخليج العربي - الجولة 2

الدوري المصري - الجولة 6