جدول مباريات اليوم الثلاثاء 23 يونيو 2026 في كأس العالم ..القنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على مباريات اليوم الثلاثاء 23 يونيو 2026 في كأس العالم والقنوات الناقلة وجدول المعلقين
يستعرض معكم "جول | Goal" مباريات اليوم في كأس العالم، أهم بطولة عالمية في اللعبة بلا أدنى شك.
ونسرد لكم مباريات اليوم الثلاثاء 23 يونيو 2026، وتبدأ بمواجهة بين العراق وفرنسا ثم النرويج والسنغال وأخيرًا قمة عربية بين الأردن والجزائر.
وفي المساء، يواجه البرتغال نظيره أوزباكستان ثم ختام اليوم بلقاء إنجلترا وغانا.
وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 23 يونيو 2026 والقنوات الناقلة.
كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الثلاثاء 23 يونيو 2026؟
يمكن متابعة مباريات كأس العالم عبر تطبيق TOD.
وإن كنت ترغب في انترنت آمن وسريع في أي مكان في العالم يمكن الاستعانة بتطبيق Nord VPN.
جدول مباريات اليوم الثلاثاء 23 يونيو 2026 "23-06-2026"
كأس العالم 2026 - الجولة الثانية
|المباراة
|الموعد
|القنوات الناقلة
|المعلق
|فرنسا - العراق
|00:00 العراق، 01:00 الإمارات
|beIN 4K HDR
|عامر الخوذيري
|beIN Max 2
|beIN Max 4
|حفيظ دراجي
|النرويج - السنغال
|03:00 السعودية، 04:00 الإمارات
|beIN 4K HDR
|أحمد البلوشي
|beIN Max 1
|beIN Max 3
|جواد بدة
|الأردن - الجزائر
|06:00 الأردن، 04:00 الجزائر
|beIN FIFA WORLD CUP
|علي سعيد الكعبي
|beIN 4K HDR
|beIN Max 2
|beIN Max 4
|عصام الشوالي
|الجزائرية الأرضية
|-
|البرتغال - أوزباكستان
|20:00 السعودية، 21:00 الإمارات
|beIN 4K HDR
|عامر الخوذيري
|beIN Max 1
|beIN Max 3
|أحمد عبده
|إنجلترا - غانا
|23:00 السعودية، 00:00 الإمارات
|beIN 4K HDR
|حفيظ دراجي
|beIN Max 2
|beIN Max 4
|حسن العيدروس