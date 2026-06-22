جدول مباريات اليوم الثلاثاء 23 يونيو 2026 في كأس العالم ..القنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" مباريات اليوم في كأس العالم، أهم بطولة عالمية في اللعبة بلا أدنى شك.

ونسرد لكم مباريات اليوم الثلاثاء 23 يونيو 2026، وتبدأ بمواجهة بين العراق وفرنسا ثم النرويج والسنغال وأخيرًا قمة عربية بين الأردن والجزائر.

وفي المساء، يواجه البرتغال نظيره أوزباكستان ثم ختام اليوم بلقاء إنجلترا وغانا.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 23 يونيو 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الثلاثاء 23 يونيو 2026؟

يمكن متابعة مباريات كأس العالم عبر تطبيق TOD.

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جدول مباريات اليوم الثلاثاء 23 يونيو 2026 "23-06-2026"

كأس العالم 2026 - الجولة الثانية